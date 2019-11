Christof Büskens bei der AutoDigital im vergangenen Jahr. (Frank Thomas Koch)

Am Mittwoch, 4. Dezember, lädt der WESER-KURIER erneut zu seiner AutoDigital-Konferenz ein. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr im Park Hotel in der Zeit von zehn bis 13.30 Uhr statt. Es geht um Themen wie die Digitalisierung, Vernetzung und neue Wertschöpfung des Automobils.

Moderiert wird die Veranstaltung von Philipp Jaklin, Ressortleiter Wirtschaft des WESER-KURIER, und Nils Kreimeier, Redakteur beim Capital Magazin in Berlin. Als Redner sind mit Andreas Bovenschulte (SPD) und Kristina Vogt (Die Linke) Mitglieder des Bremer Senats geladen. Mit Jörg Bruzer wird ein Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz AG anwesend sein. Außerdem kommen Lennart Hammerström, Leiter Operations Engineering im Bereich Elektronik der Hella GmbH und Ronald Brandes, Vorstand Automotive Nordwest. Als Vertreter der bremischen Wissenschaft wird Christof Büskens die Konferenz begleiten. Er leitet die Arbeitsgruppe Optimierung und optimale Steuerung am Zentrum für Technomathematik an der Universität Bremen.

Im vergangenen Jahr wurde über die Zukunft des Fahrens diskutiert: Es gab ein Panel zu autonomem Fahren. In einer zweiten großen Podiumsdiskussion ging es um das Autoland Deutschland, der Schwerpunkt lag dabei auf dem Dieselskandal und Elektrovisionen. Wir berichteten in unserem Blog ausführlich vom Tag, ließen Experten zu Wort kommen und klärten Hintergründe auf.

