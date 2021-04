Der Tagebau Garzweiler von RWE: Insgesamt 2,6 Milliarden Euro soll der Konzern für den Kohleausstieg erhalten. Die EU-Kommission prüft diese mit dem Bund vereinbarte Entschädigung derzeit. (Federico Gambarini/DPA)

Ob Steinkohle oder Braunkohle: Im Jahr 2038 soll die Verfeuerung des Energieträgers in Deutschland spätestens Geschichte sein. Das Prozedere unterscheidet sich allerdings. Für die Stilllegung von Steinkohlekraftwerken können die Betreiber sich in mehreren Auktionen um eine Entschädigung bemühen. Die Bremer SWB war in der ersten Auktionsrunde im vergangenen Jahr bereits erfolgreich mit ihrem Gebot. Das Kohlekraftwerk im Hafen wird im Juli stillgelegt.

Für den Abschied von der Braunkohle sind dagegen mit den Konzernen feste Entschädigungssummen vereinbart worden – in Milliardenhöhe. Eine Gruppe von Kommunalversorgern sieht im Fall von RWE jedoch ein Problem und hat deshalb die EU-Kommission kontaktiert. Das berichtet das „Handelsblatt“. Demnach appellieren die Wettbewerber, zu denen einige der größten deutschen Regionalversorger gehörten, die Zahlungen an Braunkohlekonzerne zu stoppen. Die Entschädigung an RWE sei aus beihilfe- und wettbewerbsrechtlicher Sicht unzulässig, so die Unternehmen, der Energiekonzern beherrsche dabei bereits den Markt der Stromerzeugung. RWE übernahm vor nicht allzu langer Zeit durch das Geschäft mit Eon das Feld erneuerbare Energien von Innogy und Eon. Die Kommunalversorger schließen dem Bericht zufolge auch eine Klage nicht aus, wenn es für die Entschädigung grünes Licht gibt.

Die EU-Kommission prüft derzeit, ob die Abmachung des Bundes EU-Beihilfevorschriften einhält. Insgesamt soll RWE für das vorzeitige Abschalten von Kraftwerken und die Stilllegung von Tagebauen eine Entschädigung von 2,6 Milliarden Euro erhalten. Gegenüber dem „Handelsblatt“ äußerte sich ein Sprecher des Energiekonzerns, dass der Betrag „deutlich unterhalb des uns tatsächlich entstehenden, durch Gutachten belegten Schadens“ liege.

Die EWE mit Sitz in Oldenburg gehört nicht zu den Unternehmen, die nun Widerstand gegen die Entschädigung leisten wollen. Und die Tochter des Konzerns? Die Bremer SWB hat sich am Appell ebenfalls nicht beteiligt. „Wir sind nicht dabei“, sagte Sprecher Friedhelm Behrens auf Anfrage. Im Interview mit dem WESER-KURIER hatte SWB-Chef Torsten Köhne vor Kurzem kritisiert, der Kohleausstieg sei richtig, aber „die Art und Weise als ökologisch besonders toll zu verkaufen“, das finde er „grenzwertig“. Während moderne Kohlekraftwerke, etwa Moorburg in Hamburg, nun stillgelegt werden, liefen Braunkohlekraftwerke trotz der viel höheren Emissionen länger weiter.