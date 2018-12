Künstliche Intelligenz und Robotik könnten unser Verstädnis von Arbeit auf den Kopf stellen. (Franck V., Montage: M. Kremer)

Der technische Fortschritt verändert die Arbeitswelt rasanter denn je. Immer mehr Firmen setzen auf künstliche Intelligenz (KI) und Robotik – auch in Bremen, wo sich Unternehmen, Start-ups und Forscher in einem Netzwerk zusammengeschlossen haben. Die neuen Technologien könnten unser Verständnis von Arbeit auf den Kopf stellen. „Ob diese Entwicklung zum Guten oder zum Bösen führt, hängt weitgehend davon ab, wie sich die Gesellschaft an KI-Technologie anpasst“, sagt Toby Walsh, einer der führenden KI-Forscher der Welt. Wir wagen einen Ausblick in die Zukunft und entwerfen zwei Szenarien:

Wenn alles schiefgeht: Eine ungerechte Welt, in der nur wenige Menschen von den neuen Möglichkeiten profitieren.

Wenn alles gut geht: Eine Welt, in der wir mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens haben.

Hören Sie dazu auch unseren Podcast mit dem KI-Forscher Frank Kirchner und dem Soziologen Günter Warsewa: