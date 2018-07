Ein Selfie mit Sonde und Senator: Wirtschaftssenator Martin Günthner (von links) mit DLR-Raumfahrtvorstand Hansjörg Dittus, Mascot-Projektleiterin Tra-Mi Ho und den Gästen von der japanischen Weltraumorganisation Jaxa – im Hintergrund das Lande-Modul Mascot. (DLR)

Etwas unscheinbar im hinteren Teil der unteren Rathaushalle steht ein Modell der Hightechkiste, die gerade mal etwas größer als ein Schuhkarton ist. Sie heißt Mascot, wurde in Bremen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt und wiegt gerade mal zehn Kilogramm – bei vielen Fluggesellschaften wäre sie also handgepäckstauglich. Doch Mascot fliegt längst durch das Weltall als Gepäck der japanischen Raumsonde Hayabusa 2. Wenn alles klappt, sollen sie am 3. Oktober auf dem Asteroiden Ryugu landen.

Wie das funktionieren soll, erklärt die Ausstellung "Kontakt mit einem Asteroiden". Am Montag wurde sie in Anwesenheit von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) als Teil des Bremer Raumfahrtjahrs eröffnet. Die Ausstellung gibt an sechs Themenstationen auf Deutsch und Englisch Auskunft über den Ablauf und die wissenschaftlichen Ziele der Hayabusa-2-Mission. Außerdem geht es um die Vielfalt der Asteroiden, ihre Bedeutung als Urmaterie des Sonnensystems und ihre Rolle als Gefahr für die Erde.

Asteroid in Diamantenform

Kernstück der Ausstellung ist ein Originalmodell der Raumsonde Hayabusa 2. Hayabusa bedeutet auf Japanisch "Wanderfalke". Die Nachbildung stammt von der japanischen Weltraumorganisation Jaxa und wurde extra nach Bremen gebracht. Die Jaxa hat auch die Federführung beim Gesamtprojekt. Die Raumsonde hat seit ihrem Start im Dezember 2014 mehr als drei Milliarden Kilometer zurückgelegt. Momentan hält sie zum Asteroiden Ryugu 20 Kilometer Abstand und sammelt Bilder und Daten über den diamantförmigen Körper mit einem Durchmesser von 900 Metern.

Wenn alles nach Plan geht, soll Mascot am 3. Oktober auf Ryugu landen – genau dann, wenn in Bremen die Weltraumbranche zum Internationale Astronautenkongress zusammenkommt. Für 16 Stunden soll er verschiedene Experimente erledigen und Messungen an der Oberfläche vornehmen. Das Landemodul ist dazu mit vier Geräten ausgestattet: einem Radiometer, einer Kamera des DLR, einem Spektrometer des Institut d'Astrophysique Spatiale aus Frankreich und einem Magnetometer der TU Braunschweig. Damit wollen die Wissenschaftler die mineralogische und geologische Zusammensetzung der Asteroidenoberfläche untersuchen sowie die Oberflächentemperatur und das Magnetfeld des Asteroiden ermitteln.

Raumsonde mit Rüssel

Damit Mascot mehrere Stellen untersucht, kann die schuhkarton-große Kiste hüpfen wie ein Frosch. Laut DLR hat es das so in der Geschichte der Raumfahrt noch nicht gegeben. DLR-Raumfahrtvorstand Hansjörg Dittus sagt bei der Eröffnung: "Angesichts von nur 900 Metern Durchmesser des Asteroiden ist von nur wenig Schwerkraft auszugehen." Es gebe aber auch manche Unwägbarkeiten dabei. "Wir haben es hier mit einem Hochrisikoprojekt zu tun. Aber darauf sind wir auch vorbereitet, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft", sagt Dittus.

Wirtschaftssenator Günthner sieht dieses Projekt als gutes Zeichen für internationale Kooperation: "An diesem Beispiel sieht man auch wie die Zusammenarbeit von Wirtschaft und wissenschaftlicher Kompetenz den Standort Bremen auszeichnet." Und die DLR-Projektleiterin Tra-Mi Ho erklärt den Anwesenden, wie Mascot seine Arbeit erledigen soll, und wie die Muttersonde Hayabusa 2 ebenfalls Instrumente an Bord hat. Die Sonde soll auch mit einer kleinen Explosion auf der Oberfläche einen Krater bilden. Den aufgewirbelten Staub und die Gesteinsproben soll die Sonde dann mit einer Art Elefantenrüssel einsammeln und zur Erde zurückbringen. "In den nächsten Monaten machen wir mit Mascot fünf "Gesundheitschecks", um zu sehen, ob alles läuft", sagt Ho.

Zusätzliche Informationen

Die Ausstellung ist in der unteren Rathaushalle bis zum 14. Oktober montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends von 9.30 bis 16 Uhr und sonntags von 10.30 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.