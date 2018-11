"Rechte bei Ryanair" steht in Englisch auf dem Transparent. Verdi und Kollegen empfingen die letzte Bremer Crew. (Karsten Klama)

Von den gut 90 Mitarbeitern, die für Ryanair an der Bremer Basis gearbeitet haben, wissen etwa 30 noch nicht, was sie in Zukunft machen werden. Das hat der Regionalgeschäftsführer der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gesagt. Sie kommen aus mehr als 13 Ländern und werden nun in alle Richtungen verstreut, nachdem am Sonntagabend der letzte Ryanair-Flieger mit einer Bremer Crew an Bord am Hans-Koschnick-Flughafen gelandet war. Manche Mitarbeiter wollen in Bremen bleiben, weil sie hier inzwischen „Wurzeln geschlagen haben“, wie sie es selbst in einem offenen Brief ans Management und an die Passagiere formuliert hatten. Ein Wechsel kommt für sie aus familiären Gründen nicht infrage.

Einige von ihnen haben dem WESER-KURIER gesagt, wie es für sie weitergehen soll. Da ist zum Beispiel eine Flugbegleiterin aus Portugal. Sie hielt am Sonntagabend auf der Besucherterrasse des Bremer Airports auf Englisch eine Rede, in der sie ans Ryanair-Management gerichtet zum Schluss sagte: „Wir werden weiterkämpfen.“ Die junge Frau ist 33 Jahre alt. Sie hat in Coimbra, Portugals ältester Uni, Journalismus studiert.

Doch weil in ihrem Land die wirtschaftliche Situation damals so schlecht war, bewarb sie sich bei Ryanair als Flugbegleiterin. Ihr erster Einsatzort im Jahre 2011 war Bremen. Seitdem lebt sie in der Hansestadt, und hier will sie nun auch nicht mehr weg. Ryanair hätte sie als nächstes nach Köln geschickt. Doch sie hat lieber gekündigt, weil sie in Bremen bleiben will. Sie wird sich nun umschauen, was sie in Zukunft hier in der Hansestadt arbeiten will.

Wer sich von Ryanair verabschiedet hat, jedoch nicht von den langjährigen Kollegen, ist eine Französin aus Avignon. Sie hat bei Ryanair gekündigt und bereits einen anderen Job gefunden. Sie will nach all den Jahren in Bremen bleiben und in einem Geschäft in der Neustadt arbeiten. Die Ryanair-Uniform, die sie aus eigener Tasche zahlen musste, hängt sie damit an den Nagel.

Dass die Bremer Basis geschlossen wird, sehen die Mitarbeiter und die Gewerkschaft Verdi als Vergeltungsaktion dafür, dass sie gestreikt hatten. Die Nachricht dazu verschickte das Ryanair-Management an alle Mitarbeiter – damit sollen die Flugbegleiter an den anderen Standorten eingeschüchtert werden, sagte eine Mitarbeiterin.

Sechs Wochen Bremen, jetzt Berlin

Ein anderer junger Flugbegleiter ist gerade mal für sechs Wochen von Bremen aus für Ryanair im Einsatz gewesen. Er ist aus Madrid. An seinem ersten Tag in der Hansestadt kam bereits die Mitteilung, dass Ryanair die Basis dort schließen will. Seine neue Bremer Wohnung richtete er daraufhin gar nicht mehr groß ein. Sein Hausstand besteht nun aus vier Koffern, in denen er vor allem Kleidung hat.

Er wird nun nach Berlin wechseln, wie es ihm Ryanair angeboten hat. Am 11. November fängt er dort an. Die Fahrt von Bremen nach Berlin muss er übrigens selbst bezahlen. Dafür kommt Ryanair nicht auf. Auch er wäre gern in Bremen geblieben. „In Berlin werden die Wohnungen teurer sein als in Bremen.“

Nachdem die Gewerkschaft Verdi am Sonntagabend vor dem Terminal 2 für die letzte Bremer Crew einen roten Teppich ausgelegt hatte, standen die Gewerkschafter sowie weitere Ryanair-Mitarbeiter Spalier. Dabei rollten auch Tränen. Der Pilot der Crew, der gebürtig aus den Niederlanden ist, sagte: „Das, was Ryanair da macht, ist kriminell.“ Er selbst wechselt nun nach Frankfurt. „Uns Piloten geht es dabei noch einigermaßen gut. Aber schauen Sie doch die Kabinencrews an. Das ist eine Schweinerei.“

Auf die Nachfrage des WESER-KURIER, wie viele Mitarbeiter aus Bremen nun gekündigt und versetzt wurden, wollte Ryanair konkret nicht antworten. Ryanair-Pressechef Robin Kiely sagte nur: „Alle Piloten und Flugbegleiter haben entsprechend ihrer Arbeitsverträge ein Angebot für eine andere Basis erhalten.“

Egal, ob jemand gekündigt hat oder an einen anderen Standort wechselt, die Verhandlungen der Gewerkschaft mit der Fluggesellschaft Ryanair gehen weiter. Mira Neumayer kann als Verdi-Verhandlungsführerin momentan nicht sagen, was als Sozialplan für die betroffenen Bremer Mitarbeiter rausspringt, und wie ein Tarifvertrag am Ende aussehen wird. Es klingt zumindest so, als ob ein Sozialplan fast mehr Chancen hat als ein Tarifvertrag. Auf alle Fälle lehne Ryanair Betriebsräte ab, so Neumayer. Kiely wies in seinem Statement nur auf die Verhandlungen mit der Pilotengewerkschaft Cockpit hin: „Am 13. November wird es ein weiteres Treffen geben, bei dem es weiter um eine Einigung gehen soll.“ Alle weiteren Fragen, wie auch die zum Wartungshangar in Bremen, ließ Kiely unbeantwortet. Von Ryanair-Mitarbeitern war aber zu hören, dass in Bremen weiterhin eine Maschine des Billigfliegers stehen wird, allerdings immer nur für Checks.

Schließung auch in Eindhoven

Im niederländischen Eindhoven wurde ebenso die Basis geschlossen. Dort wurden 16 Mitarbeiter entlassen, die sich laut Ryanair aber in der Probezeit befanden. Der Argumentation, dass das Aus als Basis aufgrund der gestiegenen Ölpreise passiere, konnte das zuständige Gericht in der Stadt Den Bosch nicht folgen, wie „spiegel.de“ berichtet. Entsprechend hat es Ryanair die Zwangsversetzung der Mitarbeiter verboten und verfügt, den Mitarbeitern die Gehälter weiter zu bezahlen. Doch Ryanair drängte die Mitarbeiter dennoch in einem Brief, endlich der Versetzung zu folgen, sonst drohe die Kündigung.

Es ist nicht nur dieses Hinwegsetzen über die Justiz, weshalb die EU-Kommission die Billigairline angemahnt hat, die europäischen Sozialstandards zu beachten. Auch in Berlin und Bremen tut sich etwas. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plant als Reaktion auf Ryanair, dass Betriebsverfassungsgesetz zu ändern. Demnach soll es in Zukunft möglich sein, auch ohne Tarifvertrag einen Betriebsrat gründen zu dürfen.

Am Donnerstag wird sich dann die Bremische Bürgerschaft in ihrer Sitzung mit Ryanair beschäftigen. Den bisher in Bremen stationierten Mitarbeitern von Ryanair wird das aber wohl kaum helfen. Etliche werden nun die Stadt verlassen.