Bei Robert Effenberger wird das Getreide noch selbst gemahlen. Sechs Mühlen, die speziell auf die verschiedenen Mehlsorten ausgelegt sind, stehen dafür zur Verfügung. (Kuhaupt)

Es gibt sie noch, aber es werden immer weniger in Bremen und Bremerhaven: Handwerksbäckereien, bei denen noch selbst gebacken wird. Die Vollkornbäckerei Effenberger im Viertel geht noch einen Schritt weiter: Hier werden nicht nur das Brot und die Brötchen selbst gebacken, sondern auch die Zutaten eigenhändig hergestellt. Das Getreide etwa wird zwar vom Bauern geliefert, aber in dem Betrieb von Bäckerhand gemahlen. „Was wir hier machen, ist nicht normal, sondern extrem“, sagt Inhaber Robert Effenberger.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag etwa werden in der Bäckerei rund 500 Brote hergestellt. Generell sind bis zu 1000 möglich. Hierfür wird tags zuvor am Nachmittag das Getreide gemahlen, dann der Sauerteig angerührt, der über Nacht stehen bleibt, und nebenbei das benötigte Salz abgewogen. Nachts zwischen zwei und drei Uhr geht die Arbeit weiter. Anderthalb Stunden dauert die Herstellung der Teige, die nach der Aufbereitung in einen der zwei Öfen geschoben werden. Rund 240 Brote passen in einen Ofen, in dem sie eine gute Stunde erhitzt werden. Dabei können über eine digitale Anzeige je nach Bedarf unterschiedliche Wärmegänge eingestellt werden. „Obwohl wir selbst mahlen, sind wir nicht unmodern“, sagt Effenberger.

Für ihn stand früh fest, dass er eines Tages seine eigene Bäckerei leiten würde. Schon als Kind hatte er sich oft im Geschäft seines Vaters aufgehalten, der die Bäckerei Effenberger im Jahr 1956 eröffnet hatte. Damals befand sie sich noch in der Berliner Straße, zog aber ein paar Jahre später ins Steintor. Vor 27 Jahren übernahm Robert Effenberger die Bäckerei, die Anfang der 1970er-Jahre vollständig auf Vollkornprodukte umgestiegen war.

Inzwischen Lieferungen in 15 Fachgeschäfte in Bremen

Später kam es vor, dass er als „Vollkorn-Spinner“ bezeichnet wurde, wie er lächelnd erzählt. Neben dem Verkauf im Hauptgeschäft, werden die Waren inzwischen in rund 15 Fachgeschäften in ganz Bremen angeboten.

Der 58-Jährige ist nicht der einzige Sohn, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist: Zwei seiner Brüder wurden ebenfalls Bäcker. Den älteren Bruder Thomas etwa zog es Mitte der 1980er-Jahre nach Hamburg, wo er einen eigenen Betrieb eröffnete und diesen im Laufe der Zeit um mehrere Geschäfte erweiterte. Gemeinsam haben sie das Logo und die Ausrichtung auf hochwertige Bioprodukte, ansonsten handelt es sich bei den Vollkornbäckereien Effenberger in Hamburg und Bremen um zwei eigenständige Betriebe.

So wie früher zu backen und das Getreide selbst zu mahlen, ist vielen Bäckern zu aufwendig. Für Robert Effenberger ist es hingegen eine Art Geschäftsphilosophie – und eine Zutat des Erfolgs. Sechs Mühlen, die speziell auf die verschiedenen Mehlsorten ausgelegt sind, stehen ihm hierfür zeitgleich zur Verfügung. So produziert er zum einen effektiver und zum anderen sortenreines Mehl.

Künstliche oder naturidentische Waren finden sich bei ihm nicht, alle Produkte sind natürlich. Auch der Apfelkuchen, der aus frischen, kleingehackten Äpfeln selbst gebacken wird. Dass der besser schmeckt, will der Bäckermeister nicht garantieren. „Er schmeckt anders“, sagt er. Und das ist für viele seiner Kunden ein entscheidendes Argument, zu ihm zu gehen. Schon bei seinem Vater war es so, dass die selbst produzierte Butter zwar bei seinen Kindern auf wenig Gegenliebe stieß, aber bei den älteren Kunden gut ankam, weil sie wie „Butter von früher“ schmecken würde.

Bei der Vollkornbäckerei Effenberger handelt es sich um einen Kleinstbetrieb. Zu den Mitarbeitern gehören neben dem Inhaber seine Frau Birgit, der Sohn Robert, der ebenfalls Bäckermeister ist, und dessen Freundin Katja Siekmann sowie ein weiterer Bäckermeister. Irgendwann, so hofft Effenberger, übernimmt sein Sohn den Betrieb. „Irgendjemand muss ja meine Rente bezahlen“, sagt er.

Die Zeiten, als es noch an jeder Straßenecke eine Bäckerei gab, sind schon lange vorbei. Nach Angaben der Handwerkskammer Bremen waren es vor 28 Jahren in Bremen noch 123, in Bremerhaven 30. Inzwischen gibt es in Bremen nur noch 37 Bäckereien, in Bremerhaven gar nur vier. Einzig zwischen 2005 und 2010 ist die Anzahl der Bäckereien nahezu gleich geblieben, ansonsten hat sie über die Jahre hinweg kontinuierlich abgenommen. Dieser Trend ist aber nicht nur in Bremen zu beobachten, sondern betrifft ganz Deutschland.

Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig. Eine gewisse Mitschuld tragen auch die Bäcker selbst, da einige von ihnen in der Vergangenheit zu Backmischungen gegriffen haben. Das war ein Fehler, wie Stefan Schiebe, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Bremen, sagt: „Was das Backhandwerk ­auszeichnet, ist Vielfalt.“ Neben der Qualität der Ware sei Individualität einer der Wege, die Zufriedenheit des Kunden zu erreichen.

Dies hätten die Bäcker inzwischen aber erkannt und würden wieder vermehrt auf die alten Rezepte zurückgreifen – wenn sie denn überhaupt zum Backen kommen. Viele Bäcker haben nämlich mit der zunehmenden Bürokratie zu kämpfen. Sie müssen unter anderem Verpackungsverordnungen beachten, aufwendige Reparaturprotokolle verfassen und Abfallregelungen einhalten. Das schrecke viele Söhne und Töchter ab, die Bäckerei ihrer Eltern zu übernehmen, wie Scheibe sagt.

Hinzu kommt die starke Konkurrenz, denn die Industrie drängt auf den Markt. Vor 20 Jahren waren es Tankstellen, die auf einmal mit frischen Brötchen warben, heute sind es Supermärkte, aber auch Backshops, die den Bäckern die Kunden nehmen. Auch Schiebe kann verstehen, dass auf die oft aus Osteuropa eingeflogene Aufbackware zurückgegriffen wird: „Die Brötchen riechen gut, sind knusprig und günstig“, sagt er. Auf diese – fälschlicherweise – als „Frische Brötchen“ etikettierten Produkte hereinzufallen, ist daher leicht. Der Verbraucher muss also selbst entscheiden, ob er nicht ein paar Cent mehr ausgeben will, und dafür wesentlich nahrhaftere Ware bekommt.