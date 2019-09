Ist das schon Künstliche Intelligenz? Der Roboter "Robothespian" im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn. (dpa)

Für die einen ist es ein Modethema, für die anderen ein Megatrend: Künstliche Intelligenz (KI). In einem Forschungsprojekt wollen Wissenschaftler der Universität Bremen nun herausfinden, was die Menschen im Nordwesten darüber denken – und haben dazu eine Internet-Umfrage gestartet.

Mit Künstlicher Intelligenz ist der Versuch gemeint, Strukturen des menschlichen Denkens und Lernens auf Computer und Maschinen zu übertragen. In der Praxis geht es zum Beispiel um digitale Systeme, die gewaltige Datenmengen verarbeiten und auswerten können. Als weltweit führend gelten US-Konzerne wie Google oder Amazon, immer stärker zudem chinesische Unternehmen.

Auch in Deutschland forschen und entwickeln Wissenschaft und Wirtschaft zum Thema Künstliche Intelligenz. Die Politik hat es ebenfalls längst entdeckt: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek will Deutschland zum „weltweit führenden KI-Standort“ zu machen. Es gibt eine „Nationale Strategie Künstliche Intelligenz“, die Bundesregierung will die Technologie in den kommenden Jahren mit drei Milliarden Euro fördern. Auch Bremen verfolgt eine eigene „Landesstrategie KI“.

Wie wird diese Entwicklung in der Gesellschaft wahrgenommen und bewertet? Dieser Frage geht das Centre for Regional and Innovation Economics der Universität Bremen in ihrem Projekt nach. Die Wissenschaftler interessieren sich für die Ansichten der Menschen in der Region: Wie stehen sie zu Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz? Dazu haben sie eine Online-Umfrage entworfen, die wenige Minuten dauert. Alle Antworten sind anonym, werden vertraulich behandelt und nur zusammengefasst ausgewertet. Das Team um Prof. Dr. Dirk Fornahl lädt alle dazu ein, sich daran zu beteiligen. Über die Ergebnisse berichtet der WESER-KURIER.

Weitere Informationen

Wer mitmachen möchte: Der Fragebogen kann unter im Internet unter https://t1p.de/kiumfra aufgerufen und beantwortet werden.