Früher war die Galopprennbahn auch beliebt für Open-Air-Konzerte. Was aus ihr werden soll, darüber stimmen die Bremer am Sonntag beim Volksentscheid ab. (Detmar Schmoll/Studio B)

Soll die Galopprennbahn bebaut werden oder nicht? Darüber entscheiden die Bremer am Sonntag beim Volksentscheid. Ein Thema bei der Debatte ist das freie Bauland für neue Häuser und Wohnungen. Wie viel Bauland braucht die Stadt? Der WESER KURIER zeigt, wie die Regierungsparteien und die Bürgerinitiative anhand von Einwohnerzahl, Wohnbedarf und der vorhandenen und potenziellen Flächen argumentieren.

Im Dezember 2018 hatte die Stadt Bremen laut Statistischem Landesamt 568 041 Einwohner. Für 2030 prognostiziert die Behörde rund 8 000 Einwohner mehr. Im Jahr 2017 war sie aber noch von 12.000 Einwohnern mehr ausgegangen. Auf diese Zahl bezieht sich auch der Bausenator im Wohnbauflächenbericht aus dem Jahr 2017.

Die Bürgerinitiative Rennbahngelände erachtet die 2017er-Prognose als veraltet, weil sie unter dem Eindruck der starken Zuwanderung von Geflüchteten entstanden sei – vor diesem Zuzug gingen die Prognosen sogar von einem Bevölkerungs-Minus aus. Robert Bücking weist als Sprecher der Grünen-Fraktion für Stadtentwicklung darauf hin, dass es immer Abweichungen von der Prognose geben könne – nach unten wie nach oben. Um Engpässe zu vermeiden, rechneten die Stadtplaner deshalb Reserven mit ein. Dies sei eine Lehre aus dem starken Zuzug von Flüchtlingen in den vergangenen Jahren.

Bremens Statistiker prognostizieren eine höhere Lebenserwartung und eine steigende Geburtenrate. Dabei werde die Differenz zwischen Sterbefällen und kleiner. So würden sich vor allem Zu- und Abwanderung auf die Bevölkerungszahl auswirken: Das Amt geht von einer tendenziell rückläufigen Zuwanderung Geflüchteter aus, dazu weniger Abwanderung sowie eine mittlere Rate von Umzügen nach Bremen.

Die Bürgerinitiative Rennbahngelände zog anfangs zwar die alten Prognosen (12.000 Einwohnern bis 2030) für ihre eigenen Berechnungen des Wohnbedarfs heran, schätzten diese Zahlen dennoch von Anfang als zu hoch ein. Dennoch berechneten sie auf dieser Grundlage einen Bedarf von 6000 neuen Wohnungen bis 2030. Dabei nahmen sie an, dass im Durchschnitt pro Haushalt zwei Personen wohnen.

Die SPD-Fraktion rechnet hier anders: Sie beruft sich auf eine Studie zum Wohnraumbedarf der Prognos AG im Auftrag des Verbändebündnis Wohnungsbau. Demnach liegt die durchschnittliche Haushaltsgröße in Deutschland zwar bei 2,02 Personen pro Haushalt, bei den neu gebildeten Haushalten jedoch bei etwa 1,5. Laut Bremens Statistikern lebten im Jahr 2015 in der Hansestadt 557 000 Einwohner in 307.000 Haushalten, im Schnitt also 1,81 pro Haushalt. Die Zahl der Singlehaushalte lag bei 52 Prozent.

Nicht nur Neu-Bremer haben Bedarf an Wohnungen, sondern auch die alteingesessenen Bremer. Die SPD-Fraktion weist hier auf die erhöhte Nachfrage an Wohneinheiten hin, die der Markt derzeit nicht decken könne: In den Jahren 2011 bis 2015 habe die Zahl der Haushalte stärker zugenommen, als die Zahl der Wohneinheiten. Die Bürgerinitiative argumentiert dagegen: Einerseits seien die aktuell verfügbaren Bauflächen noch nicht ausgeschöpft, andererseits sei ein gewisser Überhang an Nachfrage normal.

Die Bürgerinitiative geht laut aktuellster Rechnung, in die zusätzliche Faktoren eingeflossen sind, nun von etwa 7200 zusätzlichen Wohneinheiten für das Jahr 2030 aus. Die SPD schätzt den Bedarf dagegen auf 12.000 bis 15 000 Wohneinheiten – tendenziell sogar mehr, weil es auch ein ausreichendes Angebot an Eigenheimen und Reihenhäuser geben müsse, die mehr Flächen brauchen. Das sei wichtig für eine stärkere soziale Durchmischung. Und für den bremischen Haushalt: Arbeitspendler aus dem Umland zahlen keine Steuern in Bremen. Außerdem braucht Bremen laut SPD einen deutlich höheren Leerstand, damit sich das Angebot an Wohnungen dämpfend auf den Mietpreis auswirkt.

Im Bericht „Wohnbauflächen in Bremen bis 2020“ aus dem Jahr 2017 hat der Bausenator 223 Wohnbauflächen aufgegliedert. Insgesamt könnten auf der Fläche voraussichtlich 17 000 Wohnungen gebaut werden. Hinzu kämen noch Baulücken, die weitere Möglichkeiten für den Wohnungsbau böten.

Dagegen argumentiert die Bürgerinitiative, dass das doch mehr als genug sei an Wohnbauland, um den von ihnen berechneten Bedarf zu decken. Abzüglich der Galopprennbahn, auf der laut Flächenbericht etwa 1000 Wohneinheiten entstehen könnten, und der in Bremen bereits fertiggestellten Gebäuden, komme die Bürgerinitiative auf verfügbares Bauland für etwa 14 500 Wohneinheiten. So hat sie es auch im Infoblatt dargelegt, dass jeder Wähler in Bremen für den Volksentscheid erhalten hat.

Da die SPD von einem deutlich höheren Bedarf an Wohneinheiten bis 2030 ausgeht, werde die Galopprennbahn dringend benötigt. Sie weist daraufhin, dass die im Flächenbericht aufgeführten Grundstücke oft im Privatbesitz seien, was die Planung schwieriger mache, was und wie gebaut werde.

Im Flächenbericht sind die Wohnbauflächen nach Stadtteilen aufgegliedert: Dort können die berechneten Potenziale für Gebiete wie das ehemalige Kellogg-Gelände in der Überseestadt oder das Brinkmann-Gelände in Woltmershausen eingesehen werden.

Wo auf welchem Land gebaut werden darf, ist eine politische Entscheidung: Der sogenannte Flächennutzungsplan der Stadt bestimmt unter anderem, an welchen Orten Wohnungen, Gewerbe oder Industrie entsteht. Hier kann die Politik also auch Flächen für neue Zwecke bestimmen.

Hier kommt wie schon in der Vergangenheit wieder die Osterholzer Feldmark ins Gespräch. Hinsichtlich des Volksentscheids führen SPD und Bürgerinitiative unterschiedliche Argumente an: Im Falle einer Bebauung der Osterholzer Feldmark schätzt die SPD die Auswirkungen für die Umwelt hier wesentlich härter ein, als wenn auf der Galopprennbahn die geplanten Wohneinheiten entstehen. Außerdem müsse in der Feldmark erst die Infrastruktur wie Straßen geschaffen werden. Die SPD argumentiert, dass es die ja bereits im Umfeld der Galopprennbahn gebe.

Die Bürgerinitiative findet es hingegen unfair, die Flächen gegeneinander auszuspielen – beide seien ökologisch wichtig. Die Galopprennbahn werde oft zu Unrecht zur Rasenfläche degradiert. Die Initiative sieht viele Möglichkeiten, um sie ökologisch sinnvoll zu gestalten.