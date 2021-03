Alena Riddel ist Friseurin im dritten Lehrjahr bei Heiko’s Friseurteam. (Christina Kuhaupt)

Alena Riddel, Friseurin, drittes Lehrjahr, Heiko’s Friseurteam:

"Während des Lockdowns ab Mitte Dezember hatte ich sehr viel Zeit, um mich auf meine Abschlussprüfungen vorzubereiten, die aller Voraussicht nach im Juni anstehen. Im Alltag bleibt eigentlich wenig Zeit, um den Theorie-Stoff aus der Berufsschule zu lernen, aber jetzt ging das ganz gut, weil ich einfach viel Zeit hatte. Sonst bleibt einem ja nur die Zeit nach Feierabend. Außerdem habe ich eine Frisierpuppe zu Hause, an der ich mich probieren konnte.

Bei meiner Abschlussprüfung werde ich drei Modelle frisieren. Das eine Modell ist meine Arbeitskollegin, der ich eine Hochsteckfrisur machen werde. Mit ihr habe ich mich hin und wieder getroffen und geübt. Das andere Modell ist meine Mutter, die eine Typveränderung bekommen wird. Auch sie konnte ich ja sehen und an ihr üben. Das dritte Modell ist ein Kunde von mir, der einen klassischen Herrenhaarschnitt bekommt. Ihn habe ich während des Lockdowns nicht gesehen, aber meinem Vater habe ich während des Lockdowns jede Woche die Haare geschnitten. In seinen Videokonferenzen hat er manchmal damit angegeben.

Ich hatte generell das Gefühl, dass die Zeit echt verflogen ist. Meine Kolleginnen haben die Zeit genutzt und ihre Wohnungen renoviert. Ich konnte üben. Und manchmal habe ich mich mit meinem Chef im Salon getroffen und mit ihm geübt. Klar fehlen einem die Kunden, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gar nichts tun konnte. Eine Puppe ist zwar kein Mensch, aber für die Prüfungsvorbereitung ist das schon ganz gut.

Seit dem zweiten Lockdown gibt es eine neue Regelung, nach der auch Auszubildende in Kurzarbeit geschickt werden können. Davon war ich jetzt auch betroffen. Aber jetzt, wo wir wieder geöffnet haben, haben wir echt viel zu tun. Wäre der Lockdown noch zehn Wochen länger gegangen, dann hätte ich wegen meiner Abschlussprüfung wirklich ein Problem bekommen, dann hätte ich mich nicht gut vorbereiten können. Aber jetzt ist es ganz gut.

Die Berufsschule fand weiterhin statt. Einen Tag in der Woche muss ich dorthin. Es gab auch immer Präsenzunterricht, auch wenn es keine Präsenzpflicht gab. Meistens war ich in der Schule, aber manchmal habe ich auch von zu Hause meine Übungen gemacht.

Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich durch Corona viel Schulstoff verpasse oder dass ich weniger lerne. Die Übungsaufgaben konnte ich auch von zu Hause aus gut er­le­digen."

Saad Massaad (l.) ist Hotelfachmann im ersten Lehrjahr, Alexandra Grekova Hotelfachfrau im dritten Lehrjahr beim Innside Hotel. (Christina Kuhaupt)

Saad Massaad (l.), Hotelfachmann, erstes Lehrjahr, und Alexandra Grekova, Hotelfachfrau, drittes Lehrjahr, Innside Hotel:

"Die Schließung vor einem Jahr zum ersten Lockdown kam sehr plötzlich. Wir hatten im Hotel kurz vorher Renovierungsarbeiten abgeschlossen und waren mehr oder weniger ausgebucht. Und plötzlich war das Hotel leer. Wir haben uns dann jeden Tag überlegt, was zu tun wäre und uns entsprechend Aufgaben gegeben. Und das Hotel musste ja auch ohne Gäste weiterhin unterhalten werden. Wir mussten regelmäßig die Wasserhähne aufdrehen, damit sich keine Keime bilden. Und bei fast 180 Zimmern hat man da ganz gut zu tun. Wir haben dann auch begonnen, während der Arbeitszeit Aufgaben für die Berufsschule zu erledigen. Das kam den Schulnoten schon zugute.

Aber der praktische Anteil der Ausbildung leidet natürlich schon. Wir haben begonnen, uns gegenseitig zu bedienen, um die Arbeitsabläufe einzustudieren. Andererseits haben uns die Lockdowns zusammengeschweißt. Weil wir Auszubildende nicht in Kurzarbeit sind, haben wir viel mehr Aufgaben erledigen können. Unsere ausgelernten Kollegen haben uns viel zeigen können. Wir sind hier im Hotel wie eine große Familie und wir glauben, dass so was auch wichtig ist. Die Ausbildung im Hotelfach gehört zu den härtesten, die Arbeitszeiten wechseln, die Belastung kann im vollen Haus auch anstrengend sein. Aber das wussten wir ja schon, bevor wir uns beworben haben. Der Beruf macht einfach Spaß.

Einer von uns beiden hat erst im vergangenen August mit der Ausbildung begonnen. Da erwartet man natürlich den Tag, wo es wirklich losgeht und das Hotel wieder voller Gäste ist. Aber bis es so weit ist, ist man schon gut vorbereitet, weil man jetzt in der Situation mit nur ganz wenigen Gästen gut üben kann.

Es war kein verlorenes Jahr. Aber wir haben uns ja für eine Ausbildung im Hotel entschieden, weil wir den Kontakt zu den Gästen mögen. Wir vermissen die vielen Menschen in einem vollen Haus sehr."

Nino Tiemeier ist Veranstaltungstechniker im dritten Lehrjahr im Kulturzentrum Schlachthof. (Frank Thomas Koch)

Nino Tiemeier, Veranstaltungstechnik, drittes Lehrjahr, Kulturzentrum Schlachthof:

"Seit Corona vergeht die Zeit wirklich langsam. Es passiert nur wenig. Vor Corona hatten wir pro Woche mehrere Veranstaltungen. Selbst außerhalb der Saison fand mehr statt. Normalerweise hat man in meinem Job total unregelmäßige Arbeitszeiten. Das ist jetzt anders. Ich habe zum ersten Mal, seitdem ich die Ausbildung begonnen habe, so etwas wie eine Routine. Eigentlich gibt es in meinem Beruf solche Routinen nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das finden soll. Einige meinen ja, dass Routinen gut und wichtig sind. Vielleicht hilft mir diese Routine auch besser durch diese Zeit.

Im ersten Lockdown haben wir sofort begonnen, Sachen zu erledigen, für die sonst keine Zeit bleibt. Aber damit ist man dann nach einigen Tagen auch durch. Und weil man keine Veranstaltungen und also auch keine Gäste im Haus hat, gibt es ja auch keine Abnutzung, bei der es sich lohnen würde, wieder etwas zu reparieren oder zu reinigen.

Im Sommer steht die Abschlussprüfung an. Dazu gehört auch eine Projektarbeit, in der eigentlich eine komplette Veranstaltung von der ersten Planung bis zur Nachbetrachtung dokumentiert werden soll. Das ist momentan natürlich schwierig. Meistens ergeben sich in der Realität auch immer irgendwelche Probleme, deren Lösungswege man dann gut in die Projektarbeit einfließen lassen kann. Aber das ergibt sich eben in der Praxis, so etwas kann man sich nicht einfach ausdenken.

Zum Glück haben wir ab und zu doch noch kleinere Veranstaltungen. Und wir machen jetzt mehr Streams, senden also ins Internet. Das erfordert eine ganz andere Beleuchtung, weil das Publikum ja erst durch die Kamera sieht. Und eine Kameralinse braucht mehr Licht als das menschliche Auge. Dabei lerne ich noch mal ganz andere Aspekte.

Vor Corona gehörte eine gewisse Grundanspannung zu meinem Arbeitsalltag. Wenn wir abends ein Konzert hatten und vormittags mit dem Aufbau begonnen wurde, dann passierte meistens etwas, das schnelles Handeln erforderte. Ich mochte diesen Stress immer ganz gern, man musste dann schnell eine Lösung für ein Problem finden, und der Stress schärft dabei den Fokus. Diese Situationen fehlen."

Jasmin Hassoun ist Einzelhandelskauffrau im dritten Lehrjahr bei Boconcept. (Frank Thomas Koch)

Jasmin Hassoun, Einzelhandelskauffrau, drittes Lehrjahr, Boconcept:

"Meine Kolleginnen und Kollegen sind alle in Kurzarbeit. Aber für mich als Auszubildende gilt die Kurzarbeit nicht. Deshalb hatte ich zwei Optionen: Erstens, ich vergeude meinen gesamten Urlaub und bleibe zu Hause. Oder zweitens, ich komme weiterhin ins Geschäft und nehme Telefonate und die Post in Empfang. Mir ist mein Urlaub heilig, deshalb bin ich auch im Lockdown jeden Tag im Geschäft gewesen – allein mit meinem Chef.

Die Arbeit war anfangs auch echt anstrengend. Ständig klingelte das Telefon, weil Kunden wissen wollten, ob sie denn noch mit ihren bestellten Möbeln rechnen konnten. Natürlich konnten sie dies. Das haben wir in der Zeit auch vom Homeoffice aus organisieren können. Aber wir haben auch viele Kunden, die ihre Waren bei uns im Geschäft abholen. Das konnten sie vorher und während des Lockdowns. Aber wenn man die ganze Büroarbeit, die sich sonst über das Team verteilt, allein macht, dann ist das schon ganz schön viel. Da gab es Wochen, wo ich sechs Tage von morgens bis abends echt gut zu tun hatte.

Ich bin kurz vor den Abschlussprüfungen. Die sollen auch im Mai stattfinden. Davor haben wir alle etwas Angst. Der Unterricht in der Berufsschule wurde auf Distanzunterricht umgestellt, aber das hat nicht sehr gut funktioniert. Man lernt im normalen Unterricht schon eine ganze Menge. Das konnten Videokonferenzen nicht ersetzen. Man muss sich dann viel selbst beibringen. Das können einige ganz gut, aber mir fiel das eher etwas schwer. Ich glaube auch nicht, dass der Distanzunterricht nach Corona eine Zukunft haben kann. Dafür müsste schon viel passieren. Da müssen die Lehrer einiges lernen, die Schüler aber auch. Wir sollten schon zu Beginn meiner Ausbildung Tablets bekommen. Die kamen aber erst jetzt im Lockdown.

Mein Job ist ohne Kunden schon ganz anders. Zwar geben einige ihre Bestellungen online auf und Stoffmuster oder kleinere Möbelstücke geben wir den Kunden auch mit nach Hause. Aber ein Sofa konnte man halt nicht probesitzen, weil man nicht ins Geschäft durfte. Mit Termin ist das jetzt wieder möglich ist. Ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile viel mehr Möbel gekauft werden. Vielleicht, weil die Menschen jetzt mehr Zeit zu Hause verbringen und feststellen, dass der Schreibtisch gar nicht mehr so gut ist. Oder man den ganzen Tag auf einen Schrank guckt und sich denkt, da müsste mal ein neuer hin. Und weil niemand in den Urlaub fährt, ist vielleicht auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gerade.

Insgesamt habe ich mir den Lockdown aber härter vorgestellt. Die Kunden kommen mit der Situation zurecht. Im ersten Lockdown vergangenes Frühjahr war alles ungewiss. Jetzt im zweiten Lockdown waren die Kunden insgesamt viel entspannter."