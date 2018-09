Beharrlich fordern die norddeutschen Bundesländer mehr Ausschreibungen und größere Windparks. (Monika Skolimowska/dpa)

Ungefähr fünf Prozent des weltweit produzierten Stroms kommt heute aus der Windkraft. Das mag wenig erscheinen, vor allem angesichts des weiter wachsenden Energieverbrauchs. Aber der globale Boom ist ungebrochen. Vor allem in der Asien-Pazifik-Region wächst die Zahl der installierten Anlagen stetig, auf See und an Land.

Die Internationale Energieagentur glaubt, dass Wind in den kommenden Jahrzehnten zur wichtigsten Energiequelle unseres Planeten werden könnte. Für deutsche Unternehmen bedeutet das enorme Marktchancen, denn sie können beeindruckende industrielle Kompetenz vorweisen.

Doch viele Firmen haben Probleme, weil der Heimatmarkt schwächelt. Beharrlich fordern die norddeutschen Bundesländer mehr Ausschreibungen und größere Windparks. Dabei haben sie gute Argumente: Schließlich geht es auch darum, die Technologieführerschaft zu verteidigen. Deutschland soll bis 2030 den Strom zu zwei Dritteln aus sauberen Quellen gewinnen – so will es die Bundesregierung. Aber das wird ohne einen neuerlichen Boom auch im heimischen Windkraft-Geschäft nicht klappen.