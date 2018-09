Der Windenergiemarkt im Ausland boomt. (Christina Kuhaupt)

Insgesamt 200 Megawatt umfasst der neue Auftrag, den der Windparkentwickler und -betreiber WPD auf der spanischen Hochebene Torozos in Castilla y León realisieren will. Bis Ende 2019 sollen dort 39 Siemens-Gamesa-Windenergieanlagen angeschlossen sein, teilte das Bremer Unternehmen am Dienstag mit – passend zur Eröffnung der Hamburger Windenergie-Messe.

Der Windenergiemarkt boomt, allerdings nur im Ausland. In Deutschland ist der Ausbau stark ins Stottern geraten. WPD gehört seit Jahren zu den ganz Großen der Branche. Das 1996 in Bremen gegründete mittelständische Unternehmen hat inzwischen 2000 Mitarbeiter und ist neben Deutschland in 17 weiteren Ländern aktiv.

Eine Stärke des Unternehmens ist die Diversifikation: Neben seiner Aufgabe als Entwickler und Betreiber tritt WPD unter anderem auch als Partner von Bürgerwindparks auf, ist im Bereich Repowering aktiv und kümmert sich um die Instandhaltung und das Betreiben anderer Windparks.

Ebenfalls ist das Unternehmen offen für neue Geschäftsmodelle: So hat der Bremer Windparkprojektierer zu Beginn dieser Woche mit dem Technologie-Konzern Google einen Vertrag zur Direktvermarktung von grünem Windstrom geschlossen. Ab 2020 wird der WPD-Windpark Kuuronkallio, der sich im Westen Finnlands befindet, das finnische Datenzentrum des Unternehmens mit jährlich mehr als 200 Gigawattstunden nachhaltiger Energie versorgen.

Für WPD ist die Direktvermarktung ein zukunftsweisendes Modell. „Wir freuen uns, dass wir gerade in diesem Markt zusammen mit Google ein Vermarktungsmodell umsetzen können, das wegweisend für den weiteren Ausbau einer unabhängigen und dezentralen Stromversorgung ist“, sagt Gernot Blanke, Vorstand der WPD AG. „Immer mehr Unternehmen und Länder haben genau das erkannt und setzen verstärkt auf die direkten Stromlieferverträge."

Starke Position in Nordeuropa

Auf vielen europäischen Märkten, in denen WPD aktiv ist, seien die sogenannten Power Purchase Agreements (PPAs) Voraussetzung für die Errichtung von neuen Windparks. Bereits 2006 hat WPD in Belgien einen ersten Stromliefervertrag für einen Windpark unterschrieben. "Darüber hinaus verhandeln wir derzeit beispielsweise auch in Spanien und Schweden über PPAs."

Der Google-Auftrag sorgt außerdem dafür, dass mit dem Bau des vierten finnischen Windparks auch WPD seine starke Position in Nordeuropa festigt. Finnland gelte für WPD als einer der wichtigsten Märkte der Zukunft, weil das Land klare und verlässliche Bedingungen für die Projektentwicklung biete.

„Wir finden als Grundlage für unsere Windparks nicht nur gute Windbedingungen vor, sondern auch einen passenden politischen Rahmen, der uns Planungssicherheit gibt“, so Blanke. „Außerdem können Windparks im Vergleich zu anderen europäischen Ländern mit verhältnismäßig geringen Stromentstehungskosten umgesetzt werden.“

„Es ist schon immer Ziel von WPD gewesen, sich in unterschiedlichen Märkten zu positionieren“, so WPD-Sprecher Christian Schnibbe. „Und das ist uns auch gut gelungen.“ Es zeige sich auch, dass der Anteil von Auslandsprojekten zugenommen habe und weiter zunehmen werde.

Gerade was die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen angeht, gab es in Deutschland in den vergangenen Jahren immer ein Auf und Ab, das auf Investorenseite regelmäßig für viel Verunsicherung gesorgt hat. Ausbauziele wurden nach unten korrigiert, der Trassenausbau für den Stromtransport kam nur schleppend voran.

So wurden beispielsweise im Bereich Offshore die Ziele aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2014 um 40 Prozent gesenkt. Außerdem erfolgt der Ausbau von neuen Windparks nach dem aktuellen EEG später als geplant – voraussichtlich erst 2024.

Deutliche Umsatzeinbrüche

Da der ehemalige Vorzeigemarkt Deutschland ins Straucheln geraten ist, versuchen Unternehmen ihr Geschäft im Ausland zu intensivieren. Dass die Auftragsdelle in Deutschland bereits auf Herstellerseite Spuren hinterlässt, zeigt sich an den Halbjahreszahlen: So brach der Umsatz beim Wind-Anlagenhersteller Senvion, der auch ein Produktionswerk in Bremerhaven hat, in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 44 Prozent auf 466 Millionen Euro ein.

Auch das zweite Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, Nordex, vermeldete deutliche Rückgänge: Der Umsatz ging um mehr als ein Drittel auf 957 Millionen Euro zurück. Auch Branchenprimus Siemens-Gamesa ist betroffen: Dort sackte beispielsweise der Erlös um 21 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro ab. Allerdings vermeldet die Branche auch anziehende Auftragseingänge, wobei das eben vor allem auf die internationale Nachfrage zurückzuführen ist.

„Selbstverständlich ist uns der deutsche Heimmarkt wichtig und soll erhalten bleiben – nicht nur, weil wir unseren Hauptsitz in Bremen haben“, sagt Schnibbe. „Geht der deutsche Onshore-/Offshore-Markt weiter zurück, wird es perspektivisch schwieriger, als deutsches Unternehmen Projekte im Ausland umzusetzen.“ Ein gutes Beispiel sei in diesem Zusammenhang der Transrapid – „der hat sich im Ausland nicht zum Verkaufsschlager entwickelt, weil er nicht einmal in Deutschland auf die Strecke gebracht wurde.“