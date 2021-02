An diesem Tag im Dezember hatten die Geschäfte noch geöffnet. So mancher Modehändler ist auf der Winterware sitzen geblieben und braucht nun Platz für die Sommerkleidung. Der Senat soll prüfen, ob die Winterklamotten nun an Bedürftigte abgegeben werden kann. (Christina Kuhaupt)

Die überschüssige Winterware der Bremer Modegeschäfte soll nach dem Willen der Bremischen Bürgerschaft wohltätigen Zwecken zugutekommen. Das hat Bremens Landesparlament an diesem Mittwochnachmittag mehrheitlich beschlossen. Der Antrag dazu kam von den Fraktionen der Grünen, der Linken und der SPD. Im Wirtschaftsressort ist man bereits mit dem Thema befasst. Dort soll man im Austausch mit den City-Initiativen prüfen, wie es möglich ist, die Warenbestände von Unternehmen in Bremen und Bremerhaven vor der Entsorgung zu bewahren.

Im Gespräch mit Wohlfahrtsverbänden, Hilfsorganisationen und sozialen Einrichtungen in Bremen und Bremerhaven sollen die zuständigen Ressorts den konkreten Bedarf nach bestimmten Waren identifizieren – und Spenden für wohltätige Zwecke ermöglichen. Dabei soll gleichzeitig sichergestellt werden, dass die Kleidung nicht auf Textilmärkte in anderen Ländern gelangt. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) will dabei schauen, inwiefern die Kosten, die Händlern für Sammlung, Lagerung und Verteilung entstehen, aus Mitteln des Bremen-Fonds übernommen werden können.