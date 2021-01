Tanja Kulla kümmert sich in ihrem Unternehmen um den Bereich Personal. Ausbilden in Zeiten von Corona ist nach ihren Angaben eine Herausforderung. (FR)

Frau Kulla, werden Sie im kommenden Sommer einen Ausbildungsplatz anbieten?

Tanja Kulla: Wir werden in diesem Jahr keinen Platz ausschreiben. Wir stoßen da derzeit einfach an unsere Grenzen. Zudem gäbe es für einen Auszubildenden nur eingeschränkt Ansprechpartner, die gerade am Anfang der Ausbildung unterstützen können, solange einige unserer Mitarbeiter im Mobilen Office sind.

Wir hatten uns früh für eine Auszubildende entschieden. Als wir den Ausbildungsvertrag zur Handelskammer geschickt haben, stellte sich heraus, dass die Auszubildende mehrere Ausbildungsverträge unterschrieben hat, um sich die Plätze zu sichern. Das kommt leider öfter vor. Viele Bewerber, die sich einen Platz wünschen, haben dann das Nachsehen – und für die Betriebe beginnt die Suche nach einem geeigneten Auszubildenden von vorne.

Doch. Die Kammer rief mich daraufhin im Juli an und legte uns unseren jetzigen Azubi ans Herz, der in seinem vorherigen Betrieb nicht glücklich war. Er wird die Ausbildung nun bei uns beenden. Aber ohne diesen Anruf hätten wir uns wohl zurückgehalten. Und dafür hätte es gute Gründe gegeben.

Ausbildung unter Corona-Bedingungen ist schwierig. In den Berufsschulen fand lange ausschließlich Präsenzunterricht statt. In der Berufsschule gab es öfter Verdachtsfälle, für alle in der Schule und auch in den Betrieben keine einfache Situation. Das Warten auf das Testergebnis hat ebenfalls lange gedauert – wertvolle Zeit der Ausbildung, die die Auszubildenden dann zu Hause verbringen müssen. Die Lehrinhalte dann digital aufzuarbeiten, ist auch nicht immer leicht.

Es gibt derzeit keine ganz großen Bewerberrunden, deshalb haben sich die Kriterien verändert. Wo ich früher schneller zu Gesprächen einladen konnte, nehme ich jetzt erst einmal für einen ersten Eindruck telefonisch oder digital Kontakt auf.

Die Bewerbung sollte natürlich digital erfolgen, mit einem guten Foto – bitte kein Selfie vor dem Spiegel. Sie sollte ein authentisches Profil erkennen lassen und möglichst aussagekräftig sein. So können wir aus den Bewerbungen schnell erkennen, wer den Beruf wirklich erlernen möchte, wer infrage kommen könnte.

Wir schreiben online aus über die Jobbörse der Agentur für Arbeit, die in diesem Bereich ausgesprochen gut aufgestellt ist, und ich bekomme dann per E-Mail Bewerbungsvorschläge. Mittlerweile erfolgt dann der Erstkontakt telefonisch und per Videokonferenz. Sofern er oder sie in die engere Wahl kommt, erfolgt natürlich ein persönliches Vorstellungsgespräch unter Einhaltung der Hygieneregeln bei uns in den Büroräumen.

Das Gespräch führte Simon Wilke.

Zur Person

Tanja Kulla

ist Prokuristin bei der Firmengemeinschaft Carl Boelken Söhne in der Versicherungsbörse und dort zuständig für den Personalbereich.