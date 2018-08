Stefan Dohler will die Zusammenarbeit von EWE und der Bremer Tochter SWB intensivieren – auch im Bereich erneuerbare Energien. (Assanimoghaddam/DPA)

Herr Dohler, von der Seefahrt ging es für Sie in die Luft- und Raumfahrttechnik, von dort ins Management in der Energiebranche. Wie blicken Sie auf Ihre Karriere?

Stefan Dohler: Mein Leitbild ist die Lust auf Veränderung. Die Energiebranche galt als langweilig und sehr stabil – bis zur Liberalisierung 1998. Da gab es plötzlich ganz viel Bewegung. Ich habe zwar 20 Jahre für Vattenfall gearbeitet, doch innerhalb des Konzerns alle paar Jahre etwas Neues gemacht. Wenn ich ein spannendes Thema gefunden habe, habe ich angeboten, mitzuhelfen. Darüber ist der Karriereweg entstanden. Mein Motto war nicht: Ich muss Abteilungsleiter, ich muss Bereichsleiter, ich muss Geschäftsführer werden.

Genau. Da war zum Beispiel die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken, die Verhandlungen mit dem Land Hamburg zur Beteiligung an Fernwärme- und Stromnetzen oder der Ausstieg aus der Braunkohle. Es waren immer Themen, bei denen ich das Gefühl hatte: Mensch, da ist gerade was los, das macht Spaß, hat eine gewisse Komplexität und ich kann einen Beitrag leisten. Darüber hat sich immer etwas ergeben.

Ich habe natürlich gesehen, dass da ein Posten frei ist. Der Fall war ja prominent in den Medien. Die Berichte haben allerdings Verwunderung bei mir ausgelöst. Das war nicht die EWE, die ich kannte, denn sie galt immer als scheinender Stern in der Branche. Ich habe mich aber nicht aktiv beworben, sondern bekam über eine Personalberatung eine Anfrage. Dann ging es ziemlich flott. Ich hatte schnell ein gutes Bauchgefühl.

Tatsächlich hat die EWE mich zum ersten Mal hergebracht.

Vattenfall ist skandinavisch geprägt. Tatsächlich werden in Schweden sehr viele Themen anders gedacht – nicht alles immer besser. Doch gerade die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Frauen in Führungspositionen zu bringen, Vielfalt zu leben und eine Durchlässigkeit der Karrieren zu schaffen, das funktioniert dort. Sogar auf höchster Führungsebene wird es möglich gemacht, dass die Mitarbeiter nicht von morgens bis abends im Büro hocken müssen, wenn sie noch familiäre Verpflichtungen haben. Das ist total normal. Keiner sagt: Du musst rund um die Uhr verfügbar sein. Das finde ich extrem angenehm. Das würde ich mir in Deutschland auch wünschen.

Richtig. Das hat auch etwas mit Respekt zu tun. Ich habe Respekt vor der Leistung anderer, ob die Arbeitsweise nun meiner Erwartung entspricht oder nicht. Wir müssen vom Ergebnis kommen. Wenn Sie einen anderen Weg zum Ziel haben, ist das genauso gut wie mein Weg. Das läuft in Schweden. Das hat allerdings auch etwas mit dem gesellschaftlichen Umfeld zu tun. Oft ist es hier noch negativ belegt, die Kinder früh in der Kita unterzubringen. Als Firma kann man viel tun. EWE macht das bereits. Wir haben eine eigene Kindertagesstätte, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Betreuung zu ermöglichen. Außerdem wird mit dem Thema Elternzeit anders umgegangen. Es passiert etwas. Das macht auch uns als Arbeitgeber attraktiver. Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Oldenburg zu locken, wird zukünftig immer schwerer. Nicht wegen der schönen Stadt Oldenburg, sondern weil Fachkräfte seltener werden und es generell schwieriger wird. Wir müssen sehen, wie wir als Arbeitgeber eine breite Vielfalt von Talenten anlocken können. Das gilt übrigens in Bremen genauso.

Wir streben Veränderungen auf verschiedenen Ebenen an. Das fängt bei neuen Arbeitszeitmodellen an oder der Frage, ob eine Büropräsenz nötig ist oder nicht. Wir müssen allerdings auch an das Risiko denken, wenn Mitarbeiter rund um die Uhr erreichbar sind und dann abends noch Zuhause am Rechner sitzen und an Videokonferenzen teilnehmen. Das muss in ein Gesamtkonzept eingebettet sein, in das wir auch die Mitbestimmung einbinden wollen. Im Bereich Personalgewinnung wollen wir mit Stellenausschreibungen zudem nicht nur die klassischen Verdächtigen ansprechen, sondern sie breiter anlegen. Auch wollen wir an den Hochschulen eine Präsenz schaffen. Schließlich geht es um die Art zu arbeiten: möglichst eigenverantwortlich und weniger hierarchisch. Ich glaube, es zieht viele Leute an, wenn sie im Rahmen eines Mandats eigenständig agieren können.

Am Ende geht es darum, wie wir EWE und SWB für die Zukunft gut aufstellen. Wir schauen uns an, welche Fähigkeiten wir benötigen, um in unserem Umfeld, Telekommunikation, Energie, Wasser, Abwasser, erfolgreich zu sein. In jedem Segment, in dem ich unterwegs sein will, muss ich mich fragen: Warum kann ich das besser als mein Wettbewerber? Davon muss ich am Ende den Kunden oder den Markt überzeugen. Wir werden uns hart einen Spiegel vorhalten: Sind wir so gut wie wir glauben? In unserer Branche verändert sich viel. Der Druck, gute Arbeit abzuliefern, wird steigen. Ein wesentlicher Punkt wird sein, wie dezentral die Energielandschaft von morgen sein wird. Außerdem geht es um die Kundenansprache. Wir wollen kein arroganter, monolithischer Block sein, sondern fair und offen auftreten.

Wir wollen zunächst wissen, wohin wir wollen. Wenn wir das definiert haben, werden wir darauf aufsetzend einen Partner suchen, der diese Strategie am besten mit seiner Kompetenz ergänzt.

Da gab es schon vor meiner Zeit verschiedene Modelle, die zum Teil funktioniert haben, zum Teil nicht. Es gibt schon viele Punkte der Zusammenarbeit. Dazu gehört die Umstellung von L- auf H-Gas, die gerade in Bremen passiert. Da lernen wir natürlich sehr viel von der SWB. Wo wir Geschäftsfelder gemeinsam angehen können, müssen wir das tun. Im Bereich erneuerbare Energien wollen wir die Zusammenarbeit intensivieren. Die Frage, wie wir die SWB im Konzern einbetten, ist extrem wichtig. Es ist zu einfach gedacht, dass wir miteinander verschmelzen und dann ist alles eins.

Ich glaube, die SWB hat ein paar besondere Stärken. Die Aufgabe als Metropolversorger bringt eigene Herausforderungen mit sich im Vergleich zu einem Flächenversorger wie der EWE. Die SWB betreibt konventionelle Energieerzeugung. In einem Land wie Bremen gibt es nicht mal eben eine Alternative. Da müssen Stadt und Umland zusammenspielen, denn die Erzeugung von erneuerbarem Strom findet im Umland, und damit im EWE-Gebiet, statt. Wenn wir das gut miteinander kombinieren, kann man eine absolut hervorragende Gesamtlösung schaffen, die auch die Wärmeversorgung einbeziehen sollte. An diesen Themen können wir noch sehr viel tun. Das ist dann im Sinne Bremens, der EWE und der Kommunen.

Wenn eine Marke Bekanntheit hat, muss man sie spielen. Es muss nicht überall EWE dranstehen, und dann ist die Welt schöner. Das sehe ich nicht so. Die Marke SWB ist stark und hat in Bremen einen guten, vertrauensvollen Ruf. Dass hinter der Marke an effizienten Prozessen, gemeinsamen Produkten und Kooperationen im Bereich Mobilität und erneuerbare Energien zusammengearbeitet wird, das kommt am Ende allen Kunden sowohl in Bremen als auch im EWE-Gebiet zugute.

Wir müssen mehr quer denken. Denn unsere Außenwelt verändert sich. Das dürfen wir nicht ignorieren. Wir müssen bei der Kommunikation und Digitalisierung vorangehen. Ein großes Thema ist die komplexe Welt der Energiewende. Die Sektorenkoppelung, die Kombination von Strom- und Wärmeerzeugung und dem Mobilitätssektor, spielt zunehmend eine Rolle. Heute entstehen fast 40 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland im Wärmesektor. Wir müssen unseren Kunden trotzdem mit einfachen Worten erklären können, was wir tun, dass wir es so sauber wie möglich machen und das zu einem fairen Preis. Das wird eine Herausforderung. Gleiches gilt für den Bereich Telekommunikation, wo die Komplexität ebenfalls zunimmt.

Stand ist, dass wir eine Marktsondierung gemacht haben. Wir schauen uns an, wie das Interesse derzeit ist – erst mal noch im Konjunktiv. Es geht noch nicht um verbindliche Angebote. Die türkische Lira bewegt sich im deutlichen Verfall seit Anfang des Jahres. Das ist relativ dramatisch. Wir werden die Angebote sichten und entscheiden, ob ein Verkauf sinnvoll ist. Wir haben vor Ort viele Kolleginnen und Kollegen, die einen guten Job machen; wir haben viel Geld investiert. Einfach raus, egal, was es kostet, das kann es nicht sein. Da stehen Werte.

Es gibt Interesse. Wir gehen in den nächsten Schritt, wenn die Marktabfrage zeigt, dass es ein echtes Interesse gibt, auf einem Niveau, das auskömmlich ist. Erst dann geht es in einen strukturierten Verkaufsprozess.

Zur Person

Stefan Dohler

wurde 1966 im rheinland-pfälzischen Cochem geboren. Er fuhr zur See, ist Diplom-Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik und studierter Betriebswirt. Erste Berufserfahrungen sammelte er unter anderem bei der Werft Blohm + Voss. Er war bei den Hamburgischen Electricitäts-Werken und beim Energiekonzern Vattenfall tätig. Seit Anfang 2018 ist er EWE-Chef.