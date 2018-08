Herr Brackmann, in Ihrer Vita taucht ein Bezug zu Schifffahrt nirgends auf. Kam die Anfrage, ob Sie Maritimer Koordinator für die Bundesregierung werden wollen von daher überraschend?

Norbert Brackmann: Ich bin immerhin an der Elbe geboren. Nein, ernsthaft: Das war natürlich nicht der entscheidende Grund. Ich bin seit 2009 im Haushaltsausschuss. Ich habe in der vergangenen Legislaturperiode den Etat des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur betreut. Ich war Hauptberichterstatter in wichtigen Bereichen und habe unter anderem in der maritimen Wirtschaft Akzente gesetzt. Ein Beispiel: Die 2,5 Milliarden Euro, die wir in den Nord-Ostsee-Kanal investieren, waren regierungsseitig gar nicht vorgesehen. Und so gab es auch einige andere Projekte, die mit Neuinvestitionen in Schiffe und mit maritimen Know-how zu tun haben.

Dann haben Sie nicht ganz unbelastet im positiven Sinne Ihr neues Amt angetreten?

Nein. Und von daher kenne ich viele Personen und Unternehmen aus der Branche gut. Und ich bin von der Branche auch gut aufgenommen worden. Natürlich hatte ich mich gefreut, als die Kanzlerin anrief und mich fragte, ob ich diese Position annehmen möchte.

Sie sind seit April im Amt. Haben Sie seitdem den Großteil der Hafenstandorte kennenlernen können?

Ich bin seitdem ständig unterwegs. Klar sind die Häfen ein ganz wichtiger Aufgabenbereich. Aber es sind eben nicht nur die Häfen, die eine Rolle spielen. Es geht unter anderem auch um die ganze Werftindustrie, die Reeder, um die Meerestechnik mit Themen wie Eis- und Polartechnik, Unterwassertechnik, zivile maritime Sicherheit oder Tiefseebergbau und die Zulieferindustrie, wo es in vielen Bereichen um Hochtechnologie geht und wir oftmals zu den Weltmarktführern gehören. Diese Vielfalt ist hoch spannend. Und meine Aufgabe ist es eben auch, der gesamten Branche Rückhalt zu geben, sie weiter nach vorne zu bringen – gerade auch im Kontext des internationalen Wettbewerbs.

Wie stufen Sie denn momentan die deutsche maritime Wirtschaft im Vergleich zu europäischen und internationalen Mitbewerben ein?

Da muss man sich die einzelnen Segmente anschauen. Wir sind ein Hochtechnologieland. Das wird etwa bei den Werften im Spezialschiffbau deutlich. In diesem Bereich boomt es, besonders beim Bau von Kreuzfahrtschiffen. Da können weltweit nur wenige mithalten. Und das betrifft noch ausgeprägter die Zuliefererindustrie. Bei einem solch komplexen Schiff ist heute 80 Prozent Zubehör und Integration von Technik. Bei anderen Schiffen, die neben der Stahlkonstruktion nur noch einen Motor benötigen und Navigation – da spielen wir keine Rolle mehr. So etwas können wir nicht mehr marktgerecht anbieten. Deswegen ist es besonders wichtig, weiterhin den Hochtechnologiebereich zu fördern.

Haben Sie seit Ihrem Amtsantritt ein Gefühl entwickelt, in welchen Bereichen sich die maritime Wirtschaft besondere Unterstützung wünscht?

Ja, es gibt eine Vielzahl von Wünschen. Aber insbesondere steht die gesamte Branche vor der großen Herausforderung, Lösungen zu finden, die im Zusammenhang mit den weltweit verschärften Umweltbedingungen stehen. Das unterstützte ich ausdrücklich. Deswegen gehört Green Shipping zu einem meiner großen Themen, also die Umrüstung auf umweltfreundlichere Kraftstoffe und die Entwicklung von regenerativen Kraftstoffen. Außerdem steht die Hochtechnologie im Mittelpunkt, die wir durch verschiedene Förderprojekte im vorindustriellen Bereich unterstützten. Ebenso wollen wir das sogenannte Smart Shipping gezielt fördern, also die Möglichkeiten der Digitalisierung umsetzen, um dadurch die gesamten Logistikketten noch schneller und effizienter zu machen. Wir müssen die Verkehrswege, die wir haben, intelligenter nutzen.

Wie wollen Sie Green Shipping fördern?

Es muss zunächst eine vernünftige Infrastruktur für Flüssigerdgas aufgebaut werden. Die Nachfrage nach LNG steigt und sie wird weiter steigen. Auch die großen Containerreedereien sind an diesem Thema dran. Was die LNG-Infrastruktur angeht, haben wir Nachholbedarf, aber da werden wir in den nächsten Jahren aufholen. Parallel müssen wir jetzt Forschungsprojekte starten, um in 20 oder 30 Jahren synthetische Kraftstoffe zu haben, die aus regenerativen Energien entwickelt werden. Schließlich ist die Verfügbarkeit von Flüssigerdgas auch endlich. Jetzt und in den nächsten Jahren auf LNG zu setzen, ist aber der richtige Weg.

Sie sagen, ein wichtiger Bereich ist die Förderung der Hochtechnologie. Wie ordnen Sie denn die Entscheidung der Bundesregierung ein, dass der Bau der künftigen neuen Mehrzweckkampfschiffe MKS 180 der Marine europaweit ausgeschrieben wurde? Jetzt sind nur noch eine rein deutsche und eine deutsch-niederländische Bietergemeinschaft im Rennen. Das hätte auch anders ausgehen können.

Die Entscheidung dafür liegt schon ein paar Jahre zurück. Das will ich nicht weiter kommentieren, sondern den Blick in die Zukunft richten. Ich stehe voll hinter dem Koalitionsbeschluss, den Überwasserschiffbau zur Schlüsseltechnologie zu erklären. Das halte ich für den richtigen Weg. So haben wir wie andere Länder auch die Möglichkeit, als Bundesregierung gemeinsam mit der Branche das auch zu nutzen. Da geht es nicht nur darum, vernünftige Bedingungen für beide Seiten zu erreichen, sondern im militärischen Bereich spielt eben auch immer die Entwicklung von neuer Hochtechnologie eine Rolle. Das sollten wir nicht aus der Hand geben. Viele solcher Entwicklungen finden sich anschließend auch im zivilen Schiffbau wieder.

Und wie wollen Sie künftig die Hafenstandorte stärken? Hamburg und Bremerhaven als größte deutsche Seehäfen stagnieren mehr oder weniger was die Höhe des Containerumschlags angeht. Rotterdam und Antwerpen legen dagegen zu. Woran liegt das?

Das hat eine Summe von Gründen. Einer der Hauptgründe ist, dass aus dem asiatischen Raum immer größere Containerschiffe kommen. Und die weltweit größten Schiffe können aufgrund von Wassertiefen Hamburg und Bremerhaven nicht voll beladen anlaufen. Ein zweiter Punkt ist, dass beispielsweise die weltweit größte Reederei Maersk ihre Schlüsse daraus gezogen hat. So hat Maersk auch wegen der Probleme bei der Verfügbarkeit des Nord-Ostsee-Kanals verstärkt Feederschiffe in Betrieb, die direkt in Rotterdam beladen werden und von dort aus über das Skagerrak den Ostseeraum bedienen. Und darunter leidet der bislang klassische Weg, der über Hamburg führte. Problem insgesamt ist natürlich auch, dass wir beim Ausbau der Wasserwege von Elbe und Weser nicht so vorankommen – bei der Weser läuft das Vertiefungsverfahren seit 2011, bei der Elbe seit 2002. Und Rotterdam hat in dieser Zeit konsequent die Hafenanlagen erweitert. Die haben dort eine ganz andere Kultur, mit der Bewirtschaftung von Wasserflächen umzugehen. Das geht da ruckzuck. Das ist deren Vorteil.

Wie können sich Bremerhaven und Hamburg trotzdem behaupten?

Wir müssen dem andere Dinge entgegenhalten, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Was könnten das für Dinge sein?

Auf jeden Fall der Ausbau des Smart Shipping. Wir müssen intelligente digitale Techniken nicht nur im Hafen, sondern über die gesamten Lieferketten zusammenführen, um noch schneller zu werden. Wir sind schon schnell, aber wir wollen noch schneller werden.

Aber Rotterdam wird doch auch die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen?

Ja, klar. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir uns da einen Vorsprung erarbeiten werden. Und Hamburg und Bremerhaven sind auch in der jetzigen Situation nicht abgehängt, beide Häfen gehören nach wie vor zu den leistungsstärksten Europas.

Ihr Vorgänger, Uwe Beckmeyer, hat sich in der Vergangenheit auch immer für die Offshore-Windenergie stark gemacht. Wie stehen Sie zu diesem Thema?

Absolut positiv. Denn Offshore spielt bei der Entwicklung der Zukunftskraftstoffe die entscheidende Rolle. Denn dieser Strom könnte vor allem auch dafür eingesetzt werden, um Wasserstoff zu gewinnen – gerade wenn es sich dabei um Überschussstrom handelt, weil er wegen fehlender Stromtrassen nicht überall hin transportiert werden kann. Und Wasserstoff kann nicht nur als Energiespeicher genutzt werden, sondern als Ausgangsprodukt für die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe – welcher Art auch immer.

Ist der momentane Offshore-Ausbaupfad ausreichend?

Ich denke momentan schon, weil eben die Stromtrassen in Deutschland leider noch nicht ausreichend vorhanden sind. Der Deckel ist zwar kontraproduktiv für die gesamte Offshore-Industrie – das ist bedauerlich –, aber wir können nicht immer mehr zusätzlichen Strom produzieren und nicht wissen, wie wir ihn dorthin transportieren, wo er benötigt wird. Das kann sich natürlich aber in den nächsten Jahren ändern.

Fehlte im Zusammenhang zwischen Offshore-Wind-Ausbau und den Stromtrassen der große Masterplan?

Dem will ich nicht widersprechen. Genau deshalb hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier den Stromtrassenausbau jetzt schließlich zur Chefsache erklärt. Er will beim Netzausbau entscheidend vorankommen. Ich denke, da kommt jetzt Tempo rein. Und das kann sich auch zu einem späteren Zeitpunkt positiv auf den Ausbaupfad für Offshore auswirken.

Sie haben bei Ihrem Besuch in Bremen nicht nur Branchen- und Verbandsvertreter getroffen, sondern auch Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner. Was wünscht er sich von Ihnen für den maritimen Standort? Wie war die Atmosphäre?

Es war eine ausgezeichnete Atmosphäre. Er hat natürlich die Leistungsfähigkeit der maritimen Akteure in Bremen und Bremerhaven dargestellt. Und ich muss sagen: Was hier stattfindet ist mustergültig. Es hat mich auch beeindruckt, wie gut die Vernetzung zwischen maritimer Wirtschaft und Forschung in Bremen funktioniert. Solche Cluster stehen für Erfolg. Daran ändert sich auch nichts, falls die Containerlinienreederei Hapag-Lloyd ihre Planungen umsetzt, die Liniendienste von Bremerhaven nach Hamburg umzuleiten. Und dann haben wir uns natürlich über Dinge ausgetauscht, die sowohl Bremen betreffen als auch den Bund. Und es gab keine Themen, bei denen wir unterschiedlicher Meinung waren.

Das Gespräch führte Peter Hanuschke.

Zur Person

Norbert Brackmann

ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags. Der 64-Jährige wurde in Lauenburg an der Elbe geboren. Der CDU-Politiker hat Jura studiert, ist verheiratet und hat zwei Söhne.