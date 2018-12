Der Lloydhof am Ansgarikirchhof sollte eigentlich abgerissen werden. (Christina Kuhaupt)

Die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH beabsichtigt, in zwei Jahren in den ehemaligen Lloydhof umzuziehen und dort ihre bisherigen Standorte im Kontorhaus am Markt und in der Faulenstraße unter einem Dach zusammenzuführen. Der WFB-Aufsichtsrat hat den Umzugsplänen in seiner Sitzung am Montag zugestimmt. Die WFB will im Lloydhof vier Büroetagen mit etwa 5800 Quadratmetern anmieten.

Die Immobilie gehört seit einigen Monaten dem süddeutschen Projektentwickler und Investor Denkmalneu, der das Gebäude von der Stadt erworben hat. Denkmalneu will 33 Millionen Euro in den Lloydhof investieren und einen Mix aus Einzelhandel im Erdgeschoss, Büros und Wohnungen jeweils im ersten bis zum vierten Geschoss, ein sogenanntes Design-Apartment-Boarding-House sowie das „Felix“-Restaurant auf der Dachterrasse realisieren. Außerdem soll ein Konferenzcenter dazugehören. Anfang 2019 plant der Investor den Baustart für die Umgestaltung. Die WFB kann voraussichtlich zum Jahresende 2020 ihre Büroetagen am neuen Standort beziehen.

Seit 2001 hat die WFB ihren Sitz im Kontorhaus. Die Bremer Investitions-Gesellschaft, eine Vorgängerin der WFB, hatte das leer stehende Haus 1999 auf Wunsch des Senats erworben und saniert. Seit 2002 nutzt auch die Förderbank BAB, eine Tochter der WFB, die Büroetagen im Kontorhaus. Um eine ganzheitliche städtebauliche Entwicklung des Quartiers rund um das Kontorhaus zu ermöglichen, verkaufte die WFB das Objekt im März 2018 an die Jacobs-Unternehmensgruppe.