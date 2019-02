An der Standortumfrage der Handelskammer haben sich etwa 800 Unternehmen beteiligt. (Christina Kuhaupt)

Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung und die Bildungspolitik sind Bereiche, in denen Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven besonders hohen Handlungsbedarf sehen. Das geht aus einer Standortumfrage hervor, die die die Handelskammer für Bremen und Bremerhaven an diesem Dienstag vorgestellt hat. Ebenfalls weit oben auf der zehn Punkte umfassenden Dringlichkeitsliste steht die Verbesserung des Straßennetzes. Eine gute verkehrliche Infrastruktur sei laut Umfrage maßgeblich für den Geschäftserfolg am Standort. Besonders die Unternehmen mit Sitz in der Überseestadt sehen einen großen Optimierungsbedarf.

„Die Überseestadt ist das größte Kernentwicklungsgebiet, das es in Bremen gibt“, sagt Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer. Es sei erstaunlich, dass es da nicht zu Veränderungen komme. „Da müssten bei den Politikern alle Alarmglocken schrillen.“ Nicht berücksichtigt wurde in der Umfrage – sie wurde zum Jahreswechsel erstellt – die Sanierung Lesumbrücke auf der Autobahn 27.

Zur Schulpolitik sagte Janina Marahrens-Hashagen, Präses der Handelskammer: „Der Bildungsqualität von der Kindertagesstätte bis zur Berufsausbildung müssen wir in Bremen eine hohe Priorität einräumen.“ Das sei gerade auch als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel sehr wichtig. Bremen habe sehr gute öffentliche und private Universitäten und Hochschulen, „ein großer Vorteil bei der Gewinnung von hoch qualifizierten Fachkräften, den wir weiterhin stärken und nach außen kommunizieren müssen“. Im Hinblick auf die Bürgerschaftswahl bestehe die Chance, dass gerade diese Bereiche künftig finanziell entsprechend den Anforderungen ausgestattet würden.

Warum der Bereich Sicherheit und Ordnung so weit vorne gelandet sei, wird laut Kammer im Detail noch ausgewertet. „Das waren zu einem großen Teil auch offen gestellte Fragen“, sagt Fonger. Was sich aus vielen Antworten bereits ableiten lasse, sei die Kritik an einer hohen Diebstahlquote in erster Linie im Einzelhandel und unsaubere Stadtteilgebiete etwa run um den Bahnhof.

Insgesamt erhält das Land Bremen als Wirtschaftsstandort von den befragten etwa 800 Unternehmen unterschiedlicher Größe die Schulnote 2,9. „Dieses Befriedigen kann man so oder so deuten“, beschreibt Fonger das Ergebnis. Die Stadt Bremen wird ebenfalls mit 2,9 bewertet. Laut Umfrage erscheinen besonders zufrieden die Unternehmen mit Sitz im Bremer Technologiepark. Bremerhavener Unternehmen sind danach insgesamt etwas zufriedener und bewerten ihren Standort mit einer 2,7. In der Seestadt zeigen sich vor allem die Umfrageteilnehmer mit Sitz im Fischereihafen zufrieden.

Auf das gesamte Bundesland bezogen würden 64 Prozent der befragten Unternehmen auch anderen Unternehmen empfehlen, sich hier nieder zu lassen.

Die Handelskammer hat diese Art von Umfrage zum ersten Mal durchgeführt. "Vom Umfang her ist sie einmalig, so eine Umfrage dieser Größenordnung gibt es bei anderen Handelskammern noch nicht, aber wir werden das weiter empfehlen, weil man so ein breites Stimmungsbild erhält", sagt Fonger. Man müsse die von den Unternehmen benannten dringlichen Handlungsfelder möglichst schnell anpacken und gleichzeitig "unser Potenzial als attraktiver Arbeits- und Wohnort klar in den Vordergrund stellen, um Bremen und Bremerhaven als wachsende Städte zu entwickeln“.

Die Handelskammer will aus der Standortumfrage in den nächsten Wochen konkrete Forderungen für die kommende Legislaturperiode erarbeiten und diese vor der Bürgerschaftswahl öffentlich vorstellen.