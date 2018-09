Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air, die Ende August mitgeteilt hat, erstmals von Bremen aus fliegen zu wollen - ab März nimmt sie die Verbindung in die Ukraine nach Kiew auf – hat am Dienstag bekannt gegeben, außerdem ab April zweimal pro Woche dienstags und sonnabends von Bremen nach Danzig in Polen zu fliegen. Derzeit bietet Wizz Air mit Sitz in Budapest Flüge von zwölf deutschen Städten aus an – darunter sind auch Hannover und Hamburg. Von hier steuert Wizz Air ebenfalls Kiew an, zudem Skopje und Danzig ab Hamburg sowie Skopje, Bukarest, Belgrad und Budapest ab Hannover. Erst seit 2004 ist die Airline überhaupt in Deutschland.

Wizz Air bietet in diesem Jahr insgesamt mehr als 125 neue Strecken und über 700 zusätzliche wöchentliche Flüge auf bestehenden Strecken über sein Netzwerk in 44 Ländern an. Ab Deutschland hat die Airline nach eigenen Angaben in diesem Jahr bislang 4,6 Millionen Fluggäste auf seinen Niedrigpreis-Strecken befördert.

Hinter Wizz Air steht der US-Investor Indigo Partners, der sich auf die Finanzierung von Low-Cost-Airlines spezialisiert hat. Im vergangenen Jahr sorgte der mächtige Kapitalgeber für Schlagzeilen mit einem Megaauftrag bei Airbus – dem bis dahin größten in der Firmengeschichte. 430 Maschinen der Typen A320neo und A321neo bestellte Indigo Partners beim europäischen Flugzeughersteller. Davon soll ein großer Teil an Wizz Air gehen. Die Flotte soll laut dem Luftfahrtexperten Heinrich Großbongardt von 100 Fliegern um fast 300 wachsen. „Die Wizz Air legt gerade ein ganz enormes Expansionstempo hin“, so Großbongardt. Schon jetzt sei sie die zweitprofitabelste Airline in Europa nach Ryanair.