Die Immobilienpreise steigen fast überall in der Republik – längst nicht mehr nur die großen Metropolen. Dennoch gibt es erhebliche Unterschiede, wie der neue Wohnatlas der Postbank zeigt. Bremen und die umliegenden Kreise gehören demnach zu den Regionen, wo sich der Erwerb von Wohneigentum noch lohnt.

Während die Hamburger ein Drittel ihres Haushaltseinkommens für die Finanzierung einer Immobilie ausgeben müssen, sind es in der Stadt Bremen nur 18,4 Prozent, wie die Studie der Postbank zeigt, die gemeinsam mit dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) erstellt wurde. Im Bundesvergleich sind in Hamburg die höchsten Immobilienpreise auch am höchsten. Der Quadratmeterpreis liegt bei 4541 Euro. Am günstigsten lässt sich Sachsen-Anhalt Wohneigentum erwerben mit 1036 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.

Kaufen in sechs Bundesländern besser

Ein erster, wichtiger Indikator zur Abschätzung eines Immobilienkaufs ist der sogenannte Vervielfältiger. Er zeigt auf, wie viele jährliche Nettokaltmieten für den Kauf einer vergleichbaren Wohnung in einem Bundesland bei aktuellem Preisniveau aufzubringen wären. Kaufnebenkosten, mögliche Zinsänderungen sowie die Miet- und Kaufpreisentwicklung bleiben dabei unberücksichtigt.

Bei einem niedrigen Vervielfältiger kommt der Käufer bereits nach verhältnismäßig kurzer Zeit günstiger weg als der Mieter. Die Berechnungen basieren auf Kauf- und Mietpreisen, die 2017 für die 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland erhoben wurden anhand einer 70-Quadratmeter-Wohnung.

Beim Erwerb stehen 20 Prozent Eigenkapital zur Verfügung, und auch die Erwerbsnebenkosten werden aus eigenen Mitteln bezahlt. Der Zinssatz für das Baudarlehen beträgt 2,45 Prozent, die anfängliche Tilgung liegt bei zwei Prozent. Unter diesen Annahmen ist der Kauf in den ausgewählten Beispielen laut Tabelle stets günstiger als die aktuelle Miete, so die Studie. So liegt die Finanzierungsrate in Bremen für die Wohnung bei 418 Euro, die vergleichbare Kaltmiete bei 563 Euro.

Sechs der 16 Bundesländer bieten gegenüber den Durchschnittsmieten noch günstige Kaufpreise. Dazu gehören Bremen und Niedersachsen. In den ausgewählten Städten und Kreisen (s. Tabelle) erreicht die Stadt Oldenburg den höchsten Vervielfältiger mit 24,3. In der Stadt Bremen liegt dieser Wert bei knapp 21. Noch deutlich günstiger liegen da Bremerhaven und der Kreis Delmenhorst.

„Ein kleiner Vervielfältiger kann für Selbstnutzer ein erster guter Hinweis darauf sein, dass die finanzielle Belastung durch den Erwerb einer Immobilie die ansonsten entstehenden Mietzahlungen langfristig nicht übersteigt“, sagt die Postbank-Bereichsleiterin Eva Grunwald. „Noch wichtiger ist aber, dass Käufer realistisch einschätzen, ob die Wunschimmobilie über einen längeren Zeitraum zur individuellen Lebensplanung passt – und ob in 15 bis Jahren Kaufnebenkosten, dazu eventuelle Zinsänderungen und Sanierungskosten geschultert werden können.“ Wer eine Immobilie kaufen will, sollte bei seiner Entscheidung auch die künftig zu erwartende Wertentwicklung berücksichtigen.

Niedrige Zinsen haben auch negative Auswirkungen

Bis auf wenige Ausnahmen können alle ausgewählten Standorte in der Tabelle mit weiterhin leichten realen Preissteigerungen bis zum Jahr 2030 rechnen. Am höchsten fallen die im Kreis Rotenburg mit 0,80 Prozent pro Jahr aus. Real heißt, nach Abzug der Inflationsrate. In Bremen liegen die prognostizierten Preissteigerungen bei 0,39 Prozent pro Jahr.

Ein ähnlich hoher Wert (0,35 Prozent) wird für Oldenburg vorausgesagt, wobei die Stadt mit 2358 Euro pro Quadratmeter schon die höchsten Preise in der Region hat. Im Kreis Verden werden die Immobilienpreise bis 2030 eher stagnieren. Sinkende Immobilienpreise sind für Delmenhorst (- 1,11 Prozent) und Bremerhaven (- 2,06 Prozent) zu erwarten. Ursache ist vor allem eine sinkende Bevölkerungsentwicklung.

Zwischen 20 Prozent (Oldenburg) und elf Prozent (Osterholz) des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens im jeweiligen Kreis oder der jeweiligen Stadt müssen für die Finanzierung einer Immobilie aufgewendet werden. Das ist sehr günstig und liegt an den niedrigen Zinsen und den Kaufpreisen.

Allerdings haben die niedrigen Zinsen auch negative Auswirkungen auf die Dauer des Abbezahlens des Kredits. Es dauert ohne Sondertilgungen mehr als drei Jahrzehnte bis der letzte Euro getilgt ist, sofern man für den Kredit nur eine anfängliche Tilgung von zwei Prozent vereinbart. Nach zwei Jahrzehnten wäre der Kredit getilgt bei einer anfänglichen Tilgung von vier Prozent.

Allerdings liegt dann in den meisten Beispielfällen in der Tabelle die monatliche Belastung leicht über der Kaltmiete. Beispiel Bremen: Statt 418 Euro monatlich, würde die Bank 607 Euro erhalten, während die Kaltmiete bei 563 Euro liegt. Schon wegen der hohen Kaufnebenkosten von bis zu zwölf Prozent ist ein Immobilienkauf eine langfristige Investition. Man sollte sich sicher sein, dass man das eingesetzte Kapital in den nächsten 15 bis 20 Jahren nicht benötigt.

Für Eigennutzer gilt: Wenn die Belastung aus Zins und Tilgung nicht wesentlich höher ist als für eine Mietwohnung ist und genügend Eigenkapital zur Verfügung steht, dann kann sich ein Immobilienkauf noch immer lohnen. Eine lange Zinsbindung von 15 oder 20 Jahren erhöht die Sicherheit der Finanzierung, wenn die Zinsen doch wieder steigen sollten. Der relativ hoch kalkulierte Zins von 2,45 Prozent deckt diese langen Laufzeiten mit Sicherheit ab.