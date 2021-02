Auf dem 1,1 Hektar großen ehemaligen Hachez-Gelände sollen Wohnungen und Gewerbeflächen für eher kleine Unternehmen entstehen. (Christina Kuhaupt)

Auf dem ehemaligen Hachez-Gelände an der Westerstraße in der Bremer Neustadt soll eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe entstehen. Das haben das Wirtschafts- und das Umweltressort an diesem Montag mitgeteilt. Der dänische Süßwarenhersteller Toms, zu dem Hachez gehört, und die Stadt Bremen haben dazu eine gemeinsame Vereinbarung getroffen. Das mehr als ein Hektar große Gelände wollen beide gemeinschaftlich entwickeln.

Hier soll ein städtebaulich attraktives Quartier mit einer nachhaltigen, urbanen Nutzung entstehen, das zur Aufwertung der Neustadt für unterschiedliche Zielgruppen beitragen soll. Ein Teil der Gewerbeflächen soll auch Unternehmensgründern zur Verfügung stehen.

Vorkaufsrecht für das Areal

Im September 2019 hatte sich die Stadt ein Vorkaufsrecht für das Areal gesichert. Laut Jens Lütjen, geschäftsführender Gesellschafter der Robert C. Spies Unternehmensgruppe, die an der Entwicklung des Grundstücks beteiligt ist, kann der Baustart im Jahr 2023 sein. In diesem Jahr soll ein Bürgerbeteiligungsverfahren beginnen, um das neue Quartier zu planen.

Vor einem Jahr wurde die Hachez-Produktion nach Polen verlagert. Die Hachez-Verwaltung mit ihren 70 Beschäftigten zog vergangenen August ins Tabakquartier um.