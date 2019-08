Wolfgang Klein folgt als Vorstandsvorsitzender der OLB auf Axel Bartsch. Dieser soll neuer Chefaufseher werden. (OLB)

Axel Bartsch gibt seinen Posten als Vorstandsvorsitzender der Oldenburgischen Landesbank (OLB) ab. Er soll zum 1. Oktober an die Spitze des Aufsichtsrates wechseln, teilte das Institut am Montag mit. Bartschs Nachfolger soll sein bisheriger Stellvertreter Wolfgang Klein werden. Ernst Thomas Ende, aktuell Chef des Aufsichtsrates, will sein Mandat Ende September niederlegen.

Bis zur Verschmelzung mit der OLB im August 2018 war Bartsch Vorstandsvorsitzender der Bremer Kreditbank (BKB). Danach habe die OLB unter Führung des 64-Jährigen „zahlreiche Meilensteine erreicht“, wie es in einer Mitteilung heißt. Dazu gehöre etwa die Übernahme des Bankhauses Neelmeyer.

Landesbank soll weiter gestärkt werden

„Ein Jahr nach dem Startschuss für eine neue Ära in der Geschichte der OLB ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, um in der geplanten Neubesetzung von Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitz die wichtigen Themen anzugehen, die auf der Agenda stehen, um die Zukunftsfähigkeit der OLB weiter zu stärken“, sagt Bartsch. So solle die OLB mit der Übernahme der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank von einer Bank mit regionalen Grenzen zu einer deutschlandweit agierenden Bankengruppe weiterentwickelt werden.

Das Jahr 2019 war für die OLB bislang erfolgreich: Der Gewinn nach Steuern belief sich Ende Juni auf 54,3 Millionen Euro. Damit soll die Kapitalbasis der Bank gestärkt werden. Die harte Kernkapitalquote ist auf 12,4 Prozent gestiegen, Ende Dezember lag sie bei 11,4 Prozent. Die OLB kommt auf eine Bilanzsumme von mehr als 20 Milliarden Euro; die Bank betreut rund 850 000 Kunden. Das Institut konzentriert sich nach eigenen Angaben auf die Geschäftsfelder Privat- und Geschäftskunden, Private Banking und Wealth Management, Firmen- und Unternehmenskunden sowie Spezialfinanzierungen.