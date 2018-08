Bremen/München. Einer der wohl größten Anleger-Skandale in Deutschland ist in die nächste Phase gegangen: Das Amtsgericht München hat Ende Juli das Insolvenzverfahren über das Vermögen der P & R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH eröffnet. Den etwa 54 000 Anlegern – in Bremen und Niedersachsen soll es ein paar Tausend geben – droht ein Totalverlust. Die Betroffenen haben dazu in diesen Tagen Post vom Münchener Insolvenzverwalter Michael Jaffé bekommen. Jeder Gläubiger kann nunmehr seine Forderungen in dem Insolvenzverfahren schriftlich anmelden. Allerdings rät der Bremer Rechtsanwalt Jan-Henning Ahrens dazu, nicht voreilig zu handeln beziehungsweise nicht die dem Schreiben beigefügte vorab ausgefüllte Forderungsanmeldung zu unterschreiben.

Die Anleger hatten den Container-Leasing- und Vertriebsfirmen der Investmentgesellschaft P & R in Grünwald bei München 3,5 Milliarden Euro anvertraut. Die Unternehmen stellten, wie berichtet, im März einen Antrag auf Insolvenz. Ob die Anleger überhaupt einen Teil ihres Geldes zurückbekommen, darüber wurde schon seit Längerem spekuliert. P & R hatte zuletzt etwa 1,6 Millionen Containereinheiten betreut. Das P & R-Geschäftsmodell war einfach: Die Container wurden von den Anlegern gekauft und einige Jahre an Leasinggesellschaften und die Transportindustrie vermietet, die Anleger erhielten während der Laufzeit Mietzahlungen und hatten die Aussicht, dass die P & R-Firmen die Container am Ende der Vertragslaufzeit zurückkaufen. Problem: Den 1,6 Millionen Schiffscontainern, die über vier zu der Gruppe gehörende Verwaltungsgesellschaften verkauft wurden, steht nur eine Flotte von etwa 600 000 tatsächlich vorhandenen Containern gegenüber.

„Diese Fehlentwicklung, die bereits vor mehr als zehn Jahren begann, führt heute dazu, dass es dem Insolvenzverwalter im eröffneten Insolvenzverfahren nicht möglich sein wird, (...) die Verpflichtungen der Schuldnerin aus den Containerverträgen zu erfüllen“, heißt es in dem Jaffé-Schreiben. Außerdem erklärt der Insolvenzverwalter die „Nichterfüllung der mit Ihnen bestehenden Containerverträge“. Dies führe dazu, dass die Anleger ihre Ansprüche aus den abgeschlossenen Vereinbarungen als Insolvenzgläubiger im Verfahren geltend machen können.

Nach Ansicht von Rechtsanwalt Ahrens von der Kanzlei KWAG Rechtsanwälte hat sich die Lage bei P & R seit Eröffnung der Insolvenzverfahren ganz erheblich zulasten der Anleger verschärft. „Inzwischen steht fest, dass es sich um ein betrügerisches Schneeball-System gehandelt hat.“ Kein Anleger habe Eigentum an Containern erworben. Das führt laut Ahrens dazu, dass die Anleger im Insolvenzverfahren sehr wahrscheinlich leer ausgehen werden.

Mehr noch, neben dem Verlust ihres Kapitals, droht ihnen sogar weiterer Schaden. „Der Insolvenzverwalter kann die bereits ausgezahlten Mieteinnahmen von den Anlegern zurückfordern, weil für die Zahlungen rechtlich kein Grund vorhanden war und ist.“ Das Schreiben des Insolvenzverwalters bewertet Ahrens deshalb äußerst kritisch. Er rät dringend davon ab, die vorgefertigten Forderungsanmeldungen zu unterschreiben. Es sei zwar ziemlich eindeutig, dass die Anleger kein Eigentum an den Containern erworben haben, aber es könne sein, dass irgendwann ein Gericht entscheide, dass es sich doch um Eigentum handle. Das sei zwar unwahrscheinlich. „Aber warum soll ich freiwillig ein Recht hergeben?“

Unter dem Aussonderungsrecht versteht man das Recht eines Gläubigers, einen Gegenstand aussondern zu lassen, weil er in seinem Eigentum steht. Dadurch gehört der Gegenstand nicht zur Insolvenzmasse. Das hat zur Folge, dass der Insolvenzverwalter den Gegenstand von der Insolvenzmasse abtrennen und an den Gläubiger herausgeben muss.

Außerdem stört Ahrens, dass in die Vordrucke Forderungen eingetragen sind, die der Insolvenzverwalter nach eigener Aussage höchstwahrscheinlich bestreiten wird. Eine bestrittene Forderung wird laut Ahrens im Insolvenzverfahren aber nicht berücksichtigt. „Das heißt, die Anleger erhalten kein Geld aus der Insolvenzmasse.“ Hinzu kommt, dass nach seiner Ansicht in den vorgedruckten Formularen zu geringe Forderungen aufgelistet sind. Anleger seien deshalb gut beraten, eine individuelle Forderung anzumelden. Die Prüfung der Ansprüche sei allerdings schwierig. Wegen der nicht vertraglich vereinbarten Rückkaufspreise sei auch die Höhe der Schadenersatzansprüche nicht leicht zu ermitteln. Ahrens: „Der P & R-Insolvenzverwalter will die Ansprüche der Anleger ohnehin nicht anerkennen und begründet das eben mit der Feststellung, es sei ja kein Eigentum an den Containern erworben worden.“

P & R-Anleger haben laut Ahrens aber dennoch Chancen, ihr Kapital zu retten. Es bestehen nach Ansicht des Bremer Anwalts Schadenersatzansprüche gegen den Vertrieb und gegen Anlageberater. Viele Banken und Sparkassen hätten ihren Kunden die P & R-Container-Direkt-Investments empfohlen. Dabei sei häufig nicht korrekt über Risiken aufgeklärt worden. „Wäre von den Beratern die vertragliche Konstellation auch nur oberflächlich geprüft worden, wäre sehr schnell klar gewesen, dass die Anleger tatsächlich überhaupt kein Eigentum an den Containern erwerben können.“ Eine mangelhafte Plausibilitätsprüfung begründe Schadenersatzansprüche.

Die Insolvenzen in der P&R Gruppe können sich laut Ahrens zum größten Anlage-Skandal der deutschen Geschichte entwickeln – noch weit vor Prokon und Göttinger Gruppe. P & R-Anleger können jetzt bis Mitte September ihre Forderungen anmelden. Für Ende Oktober ist die erste Gläubigerversammlung in München geplant.