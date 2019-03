Yvette Gerner wird neue Intendantin von Radio Bremen. Die Landesrundfunkanstalt sieht sie schon jetzt gut aufgestellt. (Frank Thomas Koch)

Der Rundfunkrat von Radio Bremen hat an diesem Dienstag Yvette Gerner zur neuen Intendantin gewählt. Damit folgte er der Findungskommission, die Gerne im Februar als einzige Kandidatin für den Posten vorgeschlagen hatte. Gerner wird damit die erste Frau an der Spitze von Radio Bremen.

Von den 28 anwesenden Mitgliedern des Rundfunkrats, haben 23 für die 51-Jährige gestimmt. Gegenstimmen gab es zwei. Sie freue sich über das Ergebnis, sagt Gerne und bezeichnet es als „demokratisch“. „Wenn jemand anderer Meinung ist, möchte ich ihn durch meine Arbeit überzeugen“, sagt die in Speyer aufgewachsene Journalistin. Ihr Dienstantritt ist offiziell am 1. August. Dann wird sie den bisherigen Intendanten Jan Metzger ablösen.

Mit welchen Ideen und Änderungswünschen sie in die Hansestadt kommt, will Gerner noch nicht verraten. „Was ich vorhabe, will ich erst mit den Kollegen bei Radio Bremen besprechen“, sagt sie. Sie stehe aber für ein Programm auf allen Plattformen, das nah an den Menschen sei. Radio Bremen setze das schon jetzt gut um, sei „nah an den Gebührenzahlern“.

Gerner arbeitet derzeit noch als Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des ZDF in Mainz. Für ihren neuen Job wolle sie aber mit ihrer Familie nach Bremen ziehen. Insgesamt hatten sich 22 Interessenten auf die Stelle als Intendant beworben, vier Kandidatinnen und vier Kandidaten wurden zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Die Findungskommission hatte sich dann für Gerner entschieden und sie mit einstimmigem Votum zur Wahl vorgeschlagen. In der ARD ist Yvette Gerner nicht die einzige Frau an der Spitze einer Landesrundfunkanstalt. Nach ihrem Antritt im August werden unter den zehn Intendanten und Intendantinnen drei Frauen sein.