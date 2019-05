Die Arbeitslosenquote in Bremen ist nach einer Datenüberprüfung angestiegen. (Bernd Wüstneck/dpa)

Eine Datenüberprüfung in den Jobcentern hat im kleinsten Bundesland Bremen zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen geführt. Im Mai waren 35 945 Frauen und Männer bei der Arbeitsagentur und den beiden Jobcentern arbeitslos gemeldet - 3,2 Prozent mehr als im April und 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg von 9,7 Prozent im Vormonat auf 10,0 Prozent und lag damit 0,2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Die Nachfrage nach Fachkräften im Land Bremen ging zuletzt etwas zurück. Im Mai wurden 1442 offene Stellen neu gemeldet, 17,2 Prozent weniger als im Vormonat.

In Niedersachsen stagnierte die Quote bei 5,0 Prozent. Landesweit waren 215 563 Menschen arbeitslos gemeldet - 0,3 Prozent mehr als im Vormonat und 4,0 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie am Mittwoch die Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Die Entwicklung sei aber nur zu einem kleineren Anteil der nachlassenden Dynamik auf dem Arbeitsmarkt geschuldet, erklärte die Agentur. Großen Einfluss hatte vielmehr eine im April begonnene Überprüfung möglicher Fehleinträge bei den Langzeitarbeitslosen. Die Korrektur führte zu einem Anstieg im Bereich der Grundsicherung um 2860 auf 143 931 Personen bei. (dpa)