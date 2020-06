Die Bremer Zara-Filiale soll offenbar geschlossen werden (Symbolbild). (Uwe Anspach)

Der spanische Textilhändler Inditex ist wegen der Corona-Pandemie erstmals seit vielen Jahren in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust betrug im bis Ende April gelaufenen ersten Geschäftsquartal 409 Millionen Euro, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Gewinn von 734 Millionen Euro erwirtschaftet worden war, wie der Eigner von Modeketten wie Zara mitteilte. Inditex hatte im Zuge der Coronavirus-Pandemie rund 6000 Läden vorerst schließen müssen.

Trotz der Krise will Konzernchef Pablo Isla bis 2022 rund 900 Millionen Euro jährlich für den Unternehmensumbau und den Ausbau des Online-Handels in die Hand nehmen. Dagegen sollen laut einem Medienbericht 1000 bis 1200 der kleineren Geschäfte in den Jahren 2020 und 2021 geschlossen werden. Der Personalbestand soll stabil gehalten werden. Den Mitarbeitenden werden andere Rollen im Unternehmen angeboten.

Filiale in Bremen soll offenbar geschlossen werden

Von der Schließung ist offenbar auch die Filiale in der Obernstraße in Bremen betroffen. Das geht aus einem Bericht des Regionalmagazins buten un binnen hervor, das sich auf die Gewerkschaft Verdi beruft. Laut der Arbeitnehmervertretung sind 43 Mitarbeiter von der Schließung betroffen. Damit droht der Bremer Innenstadt ein weiterer Rückschlag. Erst Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass durch die wirtschaftliche Schieflage bei Konzern Galeria Kaufhof Karstadt die Galeria-Filiale dichtmacht.