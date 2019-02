Momentan ist Yvette Gerner noch Mitglied der Chefredaktion vom ZDF. Wenn sie von Radio Bremens Rundfunkrat zur neuen Intendantin gewählt wird, wechselt sie im August vom Mainz nach Bremen. (ZDF)

Eine Frau vom ZDF soll die neue Intendantin von Radio Bremen werden. Yvette Gerner ist momentan noch Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des Senders. Die eingesetzte Findungskommission empfiehlt mit einstimmigem Votum dem Rundfunkrat von Radio Bremen, Gerner zur Intendantin zu wählen. Das soll bei der außerordentlichen Rundfunkratssitzung am 5. März erfolgen. Die Einladungen dazu inklusive der Empfehlung sind an diesem Dienstag an die Mitglieder des Gremiums rausgegangen und an die Mitglieder des Gremiums verschickt wurde.

Insgesamt gab es 22 Bewerbungen, teilt Radio Bremen mit. Davon wurden vier Kandidatinnen und vier Kandidaten zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Am deren Ende hat sich die Findungskommission für Yvette Gerner entschieden.

Gerner ist seit September 2010 Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des ZDF. Die Chefredaktion ist neben der Programm-, der Verwaltungs- und der Produktionsdirektion eine von vier Direktionen des ZDF mit rund 870 Festangestellten einschließlich der Inlands- und Auslandsstudios. In der Querschnittsfunktion Chefin vom Dienst ist Gerner mit der strategischen Ausrichtung der Direktion ebenso befasst wie mit der Planung des Programmangebots, insbesondere bei Sondersituationen und herausragenden Ereignissen, wie etwa Wahlen. Dazu gehört die Koordination der verschiedenen Teilredaktionen bei Konflikt- und Breaking-News-Lagen.

Gerner ist in Ludwigshafen geboren und 51 Jahre alt. Vor ihrer journalistischen Karriere studierte sie in Heidelberg und Bonn Politik Germanistik und Slawistik. Klaus Sondergeld, der Vorsitzender des Rundfunkrats von Radio Bremen und gleichzeitig Vorsitzender der Findungskommission ist, sagt: „Die Mitglieder der Findungskommission sind vollkommen übereinstimmend der Ansicht, dem Rundfunkrat nach sorgfältiger Auswahl mit Frau Dr. Gerner einen überzeugenden Personalvorschlag zu machen.“ Die Kommission freue sich, dass sie als Intendantin eine weitere hoch kompetente Frau empfehlen könne. „Frau Dr. Gerner ist gelernte und leidenschaftliche Journalistin – 'von der Pike Zeitung über Rundfunk und TV bis zum Digitalen′, wie sie selbst sagt“, sagt Sondergeld.

In den vergangenen Jahren war Gerner auch mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung des ZDF-Online-Angebots beschäftigt. Außerdem ist sie Senderbeauftragte bei Funk, dem Online-Angebot von ARD und ZDF für die junge Zielgruppe. Als stellvertretende Leiterin des ZDF-Auslandsjournals, Leiterin der Sondersendungen sowie als CvD hat sie in leitender Funktion in den letzten 15 Jahren etliche Kompetenzen erworben. Koordinations-, Planungs- und Sonderaufgaben an der Schnittstelle zwischen Journalismus, Organisation und Produktion sind ihr vertraut.

„Als eine ihrer Stärken gilt ihre strategische Kompetenz, gepaart sowohl mit großer Teamorientierung als auch mit Entscheidungsfreude und der Bereitschaft – wenn notwendig – auch einmal Konflikte durchzustehen. Plattformübergreifendes Planen und Arbeiten ist für sie eng mit einer Arbeitskultur verbunden, die auf Gleichberechtigung, Diversität und Offenheit für Veränderung beruht“, sagt Sondergeld.

Wenn Gerner gewählt wird, beginnt ihre Amtszeit am 1. August 2019. Damit endet gleichzeitig die Aufgabe von Noch-Intendant Jan Metzger. Auf eine Wiederwahl hat Metzger aus persönlichen Gründen verzichtet. Die aus neun Vertretern bestehende Findungskommission hatte sich daher im vergangenen September konstituiert und den Vorsitzenden des Rundfunkrats zu ihrem Vorsitzenden gewählt.