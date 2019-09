Arne Corleis (links) und John Freydag leiten künftig Harper Petersen. Ein Joint Venture von Zeaborn und MPC Capital. Das neue Unternehmen managt eine über 160 Containerschiffe. (frei (Harper Petersen))

Hamburg/Bremen. MPC Capital aus Hamburg und die Bremer Schifffahrtsgesellschaft Zeaborn, die dem Bremer Kaufmann Kurt Zech gehört und 2013 gegründet wurde, bündeln künftig ihre Kräfte: Sie legen ihre Befrachtungsaktivitäten zusammen und haben künftig über 160 Containerschiffe im kommerziellen Management und Chartering. Damit wird das neu gegründete Joint Venture zu den weltweit größten Schiffsmanagement-Plattformen gehören.

Das neue Unternehmen agiert unter der traditionsreichen Schiffsmakler-Marke Harper Petersen. MPC Capital – das Unternehmen managt Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren und beschäftigt konzernweit etwa 300 Mitarbeiter – bringt in das Joint Venture die Tochtergesellschaft Contchart ein, die eine Schiffsflotte von etwa 110 Schiffen managt. Zeaborn steuert die Aktivitäten von Harper Petersen bei. Harper Petersen gehört seit Anfang 2018 zur Zeaborn-Gruppe, die aus mehreren unabhängigen Unternehmen besteht. Das Bremer Schifffahrtsunternehmen hatte die Schiffsmakler-Firma vom Hamburger Kaufmann Erck Rickmers übernommen.

Das neue Unternehmen Harper Petersen will den Betrieb zum 1. November aufnehmen. Es wird dann eine Gesamt-Flottenkapazität von etwa 500 000 Standardcontainern (TEU) managen. Mit Schiffsgrößen von 700 bis 8500 TEU wird Harper Petersen nach eigenen Angaben eine diversifizierte Flotte in Bezug auf Größe, Alter, Ausstattung und Nachhaltigkeitsanforderungen bereitstellen. Mehr als 20 Schiffe sind demnach mit Abgasreinigungssystemen ausgestattet.

Das Joint Venture wird ein Team von 38 Mitarbeitern beschäftigen. Hauptsitz von Harper Petersen wird weiterhin in Hamburg sein, weitere Niederlassungen befinden sich in Singapur, Schanghai und den Niederlanden. „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, einen tragfähigen und branchenführenden Player zu schaffen, der zwei bereits etablierte Partner zusammenführt“, so Contchart-Geschäftsüfhrer John Freydag. „Gemeinsam sind wir noch stärker in der Lage, unseren Charterkunden und Tonnageanbietern exzellente Dienstleistungen anzubieten.“ Arne Corleis, bislang Geschäftsführer bei Harper Petersen, ist überzeugt davon, künftig einen noch breiteren Service mit einer gut diversifzierten Flotte anbieten zu können. Corleis und Freydag gehören künftig zum Managementteam der neuer Gemeinschaftsfirma Harper Petersen.