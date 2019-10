Der Glamox-Standort in Bremen-Mahndorf ist Geschichte. (Archivbild) (Frank Thomas Koch)

Das Grundstück des ehemaligen Bremer Leuchtenherstellers Glamox am Bremer Kreuz ist verkauft. Käufer ist die Deutsche Logistik Holding (DLH), eine Tochter der Unternehmensgruppe des Bremer Kaufmanns Kurt Zech.

Auf dem 33.000 Quadratmeter großen Industriegrundstück sollen Hallen- und Büroflächen entstehen. Das teilt DLH mit. Baubeginn ist für 2020 geplant, die Arbeiten sollen Anfang 2021 fertiggestellt sein. Der Neubau werde nach modernsten Standards gebaut und nachhaltig geplant. Durch die Nähe zur Automobilindustrie wurden bei der Konzeption der Halle zudem die speziellen Anforderungen des Marktes berücksichtigt.

Glamox schloss seine Produktion in Bremen in 2018

Mit dem Leuchtenhersteller Glamox ging im Dezember 2018 ein Stück Tradition aus Bremen fort: Das Unternehmen machte seine Metallproduktion und Logistik in Mahndorf dicht, um sie nach Mecklenburg-Vorpommern und Asien zu verlagern. Schiffsleuchten unter der Marke Aqua Signal kommen seitdem nicht mehr aus der Hansestadt. Lediglich die Forschung und Entwicklung von LED-Leuchten und sogenannten Lichtmanagementsystemen blieb am Standort Bremen erhalten. Diese Firmenteile wurden mittlerweile in den Bremer Technologiepark verlagert.

Erst Ende September wurde bekannt, dass die Zech Group die insolvente Spedition W&F Franke Schwerlast Internationale Spedition GmbH in Bremen übernimmt. (var)