Ulf Brothuhn, Vorstandschef der Bremischen Volksbank: "Man muss die Folgen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehr individuell betrachten und dabei auch um die Ecke denken." (Christina Kuhaupt)

Der Kreditmarkt im Firmensegment funktioniert auch in der Krise. Die Banken schauen allerdings genauer hin, was das Kreditausfallrisiko angeht. Lehnt die Hausbank das Geschäft aus diesem Grund ab, fängt das zum Teil die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) auf: Selbst Firmen, deren Geschäft aufgrund der Corona-Einschränkungen zum Erliegen gekommen ist, haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, trotzdem Kredite zu erhalten. Die KfW übernimmt dann zu hundert Prozent das Ausfallrisiko. Dann liegt der Zins allerdings bei drei Prozent mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren.

Die Corona-Pandemie habe sich in erster Linie in der ersten Phase des Lockdowns auf das Kredit-Zinsniveau ausgewirkt, sagt der Vorstandschef der Bremischen Volksbank, Ulf Brothuhn. Im März sei der sogenannte Zins-Spread – ein synthetischer Vergleich verschiedener Kredit-Programme und einem daraus resultierenden Referenzzins – innerhalb weniger Tage um 100 Basispunkte gestiegen, was einem Prozent entspreche: „Der ist dann mehrere Wochen auf diesem Niveau geblieben, aber inzwischen befinden sich die Zinsmärkte wieder auf Vorkrisenniveau.“

Die Zinsen für Bankkredite mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren für Unternehmen hätten im Oktober im Durchschnitt bei 1,27 Prozent und damit nicht weit vom Rekordtief im Oktober 2019 mit 1,11 Prozent entfernt, sagte ein KfW-Sprecher dem WESER-KURIER: „Die Finanzierungskosten sind also trotz der Krise für die Unternehmen in der Breite immer noch sehr günstig, vor allem im historischen Vergleich.“ Allerdings würden die Banken seit dem Frühjahr etwas höhere Margen für Unternehmenskredite verlangen. Daher seien die Zinsen auch etwas gestiegen. „Angesichts der in der Krise gestiegenen Ausfallrisiken verlangen die Finanzinstitute eine Kompensation für die höheren Risiken.“

Grundsätzlich sei aber zu berücksichtigen, dass die Höhe der Zinsen Teil der Kreditkonditionen sei und von zahlreichen Faktoren abhängen, die das Kreditrisiko beeinflussen. Nach Angaben des KfW-Sprechers ist das beispielsweise, wie besicherbar der Investitionsgegenstand sei, wie kreditwürdig das Unternehmen sei, dann die Werthaltigkeit der gestellten Sicherheiten sowie die Laufzeit und die Zinsbindungsfrist.

Konzentration auf Bestandskunden

Volksbank-Vorstandschef Brothuhn stellt dabei fest, dass die Corona-Krise in der Finanzbranche bereits Spuren hinterlassen habe: „Einige Mitbewerber haben sich in den vergangenen Monaten hauptsächlich auf ihre Firmen-Bestandskunden konzentriert und bewusst das Neugeschäft wegen möglicher steigenden Risiken im Zusammenhang mit Kreditausfällen zurückgefahren.“ Das habe die Bremische Volksbank nicht getan: „Wir haben uns noch intensiver mit eventuellen Risiken beschäftigt.“

Dass es dabei momentan Branchen gebe wie etwa die Gastronomie, die vom Risiko her höher bewertet werden als andere Geschäftsfelder, sei kein Geheimnis, so Brothuhn. Trotzdem schließe das nicht von vornherein einen Kredit aus, oder „wir vermitteln ein Programm der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Man muss die Folgen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehr individuell betrachten und dabei auch um die Ecke denken.“ Ein Lieferant von Produkten für zahnärztliche Behandlungen habe derzeit auch weniger Umsatz, weil die Praxen wegen der Corona-Pandemie weniger aufgesucht würden – trotzdem sei das Unternehmen gut aufgestellt und damit auch kreditwürdig.

„Wir konzentrieren uns nicht nur auf unsere Bestandskunden, sondern sind offen für Neuakquisitionen“, sagt Nicola Oppermann, die Sprecherin der Sparkasse Bremen. „Unser Bestand an gewerblichen Darlehen ist gegenüber März leicht um vier Prozent gestiegen.“ Dass Neugeschäft liege im Firmenkundenbereich um etwa 20 Prozent über dem des Vorjahreszeitraums. Dieser Anstieg sei im Wesentlichen geprägt durch großvolumiges Immobiliengeschäft, aber auch wieder durch Projekte mit regenerativen Energien: „Klassische Investitionsfinanzierungen unserer mittelständischen Firmenkunden sind eher rückläufig. Wir merken eine gewisse Investitionszurückhaltung.“

Die Bremische Volksbank fährt laut Brothuhn wie die Bankenbranche insgesamt momentan auf Sicht: „Für die Wirtschaft ist es hilfreich, dass die KfW verschiedene Kreditprogramme aufgelegt hat. Bei manchen Programmen übernimmt sie sogar 100 Prozent des Kredit­ausfall­risikos der Hausbank.“ Dafür werde zwar ein etwas höherer Zins fällig, aber so sei es überhaupt möglich, dass manches Unternehmen, das wegen der Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten sei, überhaupt einen Kredit erhalte. Auf einen Anstieg der Zinsen in den nächsten Monaten deute derzeit nichts hin – da sind sich Volksbank, Sparkasse und KfW einig.

Zur Sache

KfW-Unternehmerkredite

Die Zinsen in der KfW-Corona-Hilfe sind für die Dauer des Programms, das bis zum 30. Juni 2021 läuft, festgelegt und betragen beim KfW-Unternehmerkredit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit 90 Prozent Haftungsfreistellung für die durchleitende Bank je nach Bonität zwischen einem und 1,46 Prozent. Der KfW-Unternehmerkredit für größere Unternehmen ist mit 80 Prozent Haftungsfreistellung und liegt zwischen zwei und 2,12 Prozent. Im KfW-Schnellkredit mit 100-prozentiger Haftungsfreistellung für die durchleitende Bank liegt der Zins einheitlich bei drei Prozent mit Laufzeiten von bis zu zehn Jahren. Dieser Kredit ist unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten. Die Unternehmen müssen mindestens seit Januar 2019 am Markt sein und in der Summe der Jahre 2017-2019 oder 2019 einen Gewinn erzielt haben.