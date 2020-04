Premium Aerotec stellt unter anderem Rumpfschalen für die A 320-Familie her. (FR)

Beim Luftfahrt-Zulieferer Premium Aerotec könnte demnächst Kurzarbeit anstehen. Eine Sprecherin bestätigte die Existenz einer entsprechenden Vereinbarung am Montag. Hintergrund sind fehlende Aufträge durch die Corona-Pandemie.

In den Werken in Bremen, Varel und Nordenham beschäftigte das Unternehmen, das eine Tochter-Firma des Flugzeugbauers Airbus ist, rund 4700 Menschen. Wie vielen von ihnen tatsächlich die Kurzarbeit droht und in welchem Umfang, das ist laut Unternehmenssprecherin noch nicht klar. „Ein konkreter Zeitpunkt für die tatsächliche Einführung von Kurzarbeit bei Premium Aerotec kann derzeit noch nicht genannt werden“, sagt sie.

Dass über diese Maßnahme nachgedacht werde, hänge mit Airbus zusammen. Schon vor einigen Wochen hatte der Konzern angekündigt, den Bau seiner Flugzeuge zu verlangsamen, um auf die Auswirkungen der Corona-Krise zu reagieren. Die Möglichkeit, bei Premiuem Aerotec Kurzarbeit einzuführen, sei wiederum eine Reaktion auf die angepassten Produktionsraten von Airbus, heißt es nun.

Zuvor hatte der NDR berichtet, dass die Kurzarbeit für die Mitarbeiter bereits beschlossen sei, lediglich die Umfänge noch unklar seien. Dieser Darstellung widersprach die Sprecherin. Nach Informationen des WESER-KURIER haben sich Konzern und Arbeitnehmervertreter aber bereits darauf geeinigt, dass das Kurzarbeitergeld – wenn beantragt – durch das Unternehmen aufgestockt werden soll – auf 87 Prozent des normalen Nettogehalts.

Die Corona-Pandemie trifft den Zulieferer mit Hauptsitz in Augsburg zu einer Zeit, in der das Unternehmen ohnehin vor wirtschaftlichen Herausforderungen steht. Anfang Februar war bekannt geworden, dass Premium Aerotec in den kommenden Jahren rund 1450 Arbeitsplätze abbauen will. Erreicht werden soll das durch die Reduzierung von Leiharbeitskräften, die natürliche Mitarbeiterfluktuationen sowie durch Verrentung und Altersteilzeit. Von 400 Millionen Euro, die bis 2023 eingespart werden sollen, war die Rede. Als Grund für die Schwierigkeiten wurde schon damals eine Produktionsanpassung bei Airbus genannt.

In Bremen arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 500 Beschäftigte für Premium Aerotec. Hier befindet sich auch das firmeninterne Kompetenzzentrum für Blech- und Thermoplastteile. Die Mitarbeiter fertigen Einzelteile für die gesamte Airbus-Familie sowie für den Militärtransporter A400M und den Eurofighter-Kampfjet.