Konditormeister Bernard Timphus vom Café Stecker berichtet immer montags von seiner Situation in Zeiten der Corona-Krise. (Christina Kuhaupt)

Es gibt Eis, und ich bin zum Becher-Experten geworden. Das ist kurz gesagt das Ergebnis der zurückliegenden Woche. Eis galt bei Stecker bislang als reines Café-Produkt. Einen Außer-Haus-Verkauf gab es nicht. Jetzt können wir (endlich) die Cafés aufmachen, also gibt es auch wieder Eis. Da aber niemand weiß, wie der Zuspruch der Kunden sein wird, soll es erstmals auch Eis zum Mitnehmen geben. Nicht für den sofortigen Verzehr, sondern in einem Becher mit Deckel für den heimischen Gefrierschrank.

Eine gute Woche wird es dort seine Qualität behalten. Ich wusste allerdings nicht, was Becher für eine Wissenschaft sind. Nach langen Internetrecherchen bin ich am Ende auf einen Händler aus Bremen gestoßen, der unsere Vorstellungen erfüllen kann, sodass wir im Laufe dieser Woche starten können.

Apropos Wissenschaft: Die neuen Regelungen für die Gastronomie fühlen sich auch so an. Aus drei Absätzen Verordnung, werden in der Praxis schnell ein Dutzend Seiten Durchführungsbestimmungen. Ich habe mich aber dagegen entschieden, das meinen Mitarbeitern vorzubeten und sie unterschreiben zu lassen, dass sie belehrt wurden. Wir haben uns stattdessen zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, wie wir unsere Cafés und Abläufe anpassen können. Jede kleine Eventualität kann man sowieso nicht vorab regeln. Vieles wird man testen müssen. Darum ist es mir wichtig, dass alle verstehen, was wir warum machen. Dann können sie es auch den Gästen erklären.

Noch keine Idee habe ich für die Freisprechung der Auszubildenden. Die praktischen Gesellenprüfungen stehen ins Haus und werden sich etwas hinziehen, weil jetzt nicht so viele gleichzeitig in der Backstube arbeiten können. Aber wenn der traditionelle feierliche Abschluss ausfallen muss, finde ich das sehr schade.

Aufgezeichnet von Timo Thalmann