Jeder auf der Bühne in der ÖVB-Arena konnte live eine Frage an den Astronauten Alexander Gerst auf der ISS stellen. (Christina Kuhaupt)

Fünf Tage stand Bremen ganz im Zeichen der Raumfahrt. Die Hansestadt, so der Eindruck bei vielen, war im Mittelpunkt des Universums. Und ein bisschen stimmt das auch. Auf dem International Astronautical Congress (IAC) hat die Stadt gezeigt, warum sie einer der führenden Standorte in Europa ist, wenn es um das All geht.

Hier kommen ausgezeichnete Wissenschaft, innovative Technologiekonzerne und eine gute Nachwuchsarbeit zusammen. Was Politiker seit Jahren mantrahaft wiederholen, dürfte nun endlich in weiten Teilen der Stadt angekommen sein. Doch wer beim IAC genau hingehört hat, dem ist klar geworden: Raumfahrt ist kein Selbstläufer – auch wenn spektakuläre Missionen, kühne Ideen und beeindruckende Bilder das gerne vergessen lassen.

Raumfahrt ist ein Geschäft, bei dem es um verschiedene Interessen geht. Besonders die Politik hat die Macht, die Zukunft der Raumfahrt zu beeinflussen. Denn auch wenn der Weltraum scheinbar grenzenlos ist, sind Sanktionen, Misstrauen und Anfeindungen auch fernab der Erde zu spüren.

Man könnte sagen: Die Raumfahrt steht am Scheidepunkt. Enthusiastisch werden neue Pläne vorgestellt. Das ist auch gut so. Doch sie bergen gleichzeitig die Gefahr, dass sich die Raumfahrtnationen in Kleinstaaterei verlieren und einander ausgrenzen. Die Reise, die vor fast 50 Jahren mit einem „großen Schritt für die Menschheit“ auf dem Mond begann, könnte nun bald in eine Sackgasse führen.