Christoph Ranze und Klaas Nebuhr von Encoway. (Christina Kuhaupt)

Egal, wie der Mond gerade steht, in der Nacht zu Sonnabend verbringt Klaas Nebuhr in jedem Fall unruhige Stunden. Und der Geschäftsführer von Encoway freut sich sogar darauf. An diesem Freitag startet nämlich der zweite Hackathon des Bremer Softwareunternehmens. In Projektgruppen arbeiten Entwickler – Studenten, Wissenschaftler sowie Praktiker – an Ideen für die Vernetzung der Industrie. Dauert es sonst lange, die hochkomplexen Programme in einen Prototypen zu gießen, muss es hier schnell gehen.

Denn nicht mehr als 48 Stunden bleiben beim Wettbewerb im Kraftwerk City Accelerator in der Nähe des Bremer Bahnhofs dafür Zeit. Da gilt es, sich für zwei Tage ganz in die Idee reinzuwerfen, notfalls mit wenig Pause. „In der ersten Nacht arbeiten fast alle durch“, weiß Nebuhr aus eigener Erfahrung. Vor allem wegen der Atmosphäre und um zu unterstützen, will er im Kraftwerk zu später Stunde ebenfalls durchhalten. „Ich bin selbst ein Nerd und habe an solchen Veranstaltungen teilgenommen. Das ist einfach eine großartige Kultur. Die Leute helfen sich, obwohl es ein Wettbewerb ist.“ Um die digitalen Lösungen zu bauen, stehen vor Ort Techniken wie der 3-D-Druck oder auch Industriemaschinen zur Verfügung.

Das Wort Hackathon spielt auf den Marathon an. Schließlich ist die Veranstaltung über insgesamt drei Tage ein richtiger Ausdauerwettkampf. Für einige sind Hackathons tatsächlich ein Freizeitsport, sagt Geschäftsführer Klaas Nebuhr: „In der Regel geht es für sie um eine Herausforderung.“ In diesem Jahr sind auch zwei Schülergruppen unter den 120 Teilnehmern – natürlich ohne Nachtschicht.

Am Ende stellen die Teams an diesem Sonntag ihre Ergebnisse vor. Eine Jury, unter anderem mit Vertretern der BLG Logistics, Airbus sowie der Universität Bremen, stimmt über die beste Idee, die beste Programmierung und Präsentation ab. 1000 Euro gibt es dabei für die Gewinnergruppen. Nebuhr war bei der ersten Ausgabe in der Runde der Entscheider. Nur da ist er sicher: „Das möchte ich nie wieder machen.“ Es habe einfach viele tolle Ideen gegeben, die Auswahl sei schwer gewesen.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Encoway in diesem Jahr zum Hackathon einlädt. Die Geschäftsführer Christoph Ranze und Klaas Nebuhr haben die Softwarefirma 2000 gegründet und heute mehr als 200 Mitarbeiter. In Räumen des Unternehmens in Horn-Lehe gibt es seit Mai mit dem „Dock.One“ ein Innovationslabor der Konzernmutter Lenze. Der Spezialist für Antriebs- und Automatisierungstechnik sitzt in Hameln. Im „Dock.One“ trifft ebenfalls Industrie auf Informatik.