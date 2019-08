Daimler setzt mit dem zweiten Auto aus seiner Elektro-Baureihe EQ auf das Van-Segment. Der Mercedes-Benz EQV, den der Autobauer am Dienstag in Sindelfingen bei Stuttgart präsentierte, ist die Batterie-Variante der V-Klasse, einer Art Minibus mit bis zu acht Plätzen. (Sommer/dpa)

Stuttgart/Bremen. Die Elektro-Familie EQ des Daimler-Konzerns hat Zuwachs bekommen: Am Dienstag hat das Unternehmen den Mercedes-Benz Van EQV in Stuttgart präsentiert – das zweite rein elektrisch angetriebene Fahrzeug des Autoherstellers, das in Serie gefertigt wird. Das erste Serien-Familienmitglied, der EQC, läuft seit Anfang Mai im Bremer Mercedes-Werk in Sebaldsbrück vom Band. Gefertigt wird der EQC auf der gleichen Plattform wie der GLC – von daher die Ähnlichkeit mit dem SUV-Modell.

Auch der EQV, der im nordspanischen Vitoria gebaut wird, sieht so ähnlich wie der herkömmliche Mercedes-Van aus. Laut Hersteller hat der elektrische Antrieb eine Reichweite von 405 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 160 Stundenkilometern angegeben. Die Angaben zu Stromverbrauch, der kombiniert bei 27 Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegen soll, und die Reichweite sind allerdings vorläufig und wurden vom Technischen Dienst für das Zertifzierungsverfahren ermittelt. Mercedes weist darauf hin, dass Abweichungen möglich seien.

Mercedes bezeichnet den EQV auch als „Premium-Großraumlimousine“ und führt das unter anderem auf die Unterbringung der Batterie im Unterboden zurück, wodurch das volle Raumangebot ohne Einschränkungen im Fahrzeuginneren zur Verfügung steht. „Im privaten Anwendungsbereich profitieren beispielsweise Familien von den vielfältigen Sitzkonfigurationen sowie dem guten Gewissen, lokal emissionsfrei unterwegs zu sein“, heißt es. Mit sechs Einzelsitzen werde der EQV dagegen zum repräsentativen Shuttlefahrzeug, das mit einem komfortablen und besonders leisen Fahrerlebnis alle Anforderungen „an die gehobene Personenbeförderung“ erfülle. Durch den flexiblen Einbau von Einzelsitzen oder Sitzbänken lasse sich der EQV auch zum Sieben- oder Acht-Sitzer umfunktionieren.

Ausgeliefert werden soll der EQV von Anfang 2020 an, wie Daimlers Van-Chef Marcus Breitschwerdt ankündigte. Eigentlich hat die Van-Sparte mit den Transportern Vito und Sprinter schon zwei komplett elektrisch betriebene Fahrzeuge im Programm. Die beiden sind aber nicht Teil der eigens neu geschaffenen EQ-Reihe.

Bestandteil der Technologiemarke EQ sei ein umfassendes „elektromobiles Ökosystem“, von dem der Mercedes-Benz EQV als jüngstes Mitglied profitiere, teilt das Unternehmen mit. Dieses umfasse ein ganzheitliches Angebot an Serviceleistungen und reiche von Fahrzeugfunktionen wie der angepassten Navigation bis zur Ladeinfrastruktur. „Über Mercedes Me-Charge erhält der Kunde Zugang zum weltweit größten Ladenetz mit etwa 300 000 Ladepunkten und allein in Europa über 300 verschiedenen Betreibern von öffentlichen Ladestationen.“ Dabei würden die Kunden von einer integrierten Bezahlfunktion profitieren. Mercedes Me-Charge ermögliche auch den Zugang zu den Schnellladestationen des paneuropäischen Schnellladenetzes von Ionity. Das Unternehmen will entlang der Hauptverkehrsachsen in Europa bis 2020 insgesamt rund 400 Schnellladestationen errichten. Ionity ist ein Gemeinschaftsunternehmen der BMW Group, der Daimler AG, der Ford Motor Company und des Volkswagen-Konzerns.

Um einiges schneller als an einer Haushaltssteckdose könne der EQV mit der Wallbox-Home von Mercedes mit elf Kilowatt (kw) Ladeleistung aufgeladen werden. Noch schneller gehe es über Gleichstromladen. In Europa lädt der EQV laut Mercedes an einer entsprechenden Ladestation mit einer maximalen Leistung von bis zu 110 kw. Die Ladezeit betrage damit unter 45 Minuten.