Das Café Stecker fährt während der Coronakrise eine Art Notprogramm. (Christina Kuhaupt)

Wir haben Samstag früh erst mal Butter- und Streuselkuchen gebacken. Die sind richtig gut verpackt und halten länger beim Kunden. Insgesamt fahren wir jetzt eine Art Notprogramm und haben die Mengen etwas reduziert. Die Stadt ist ja aus guten Gründen wie leer gefegt. Am Ende hatten wir vielleicht ein Drittel der Kundschaft wie sonst am Sonnabend. Das Café ist ohnehin geschlossen. Es war aber immer noch zu viel Ware. Da freuen sich am Montag die Suppenengel, denn Sonntag ist nun komplett geschlossen.

Meine Hauptaufgabe ist es, die nächsten Wochen für meine Mitarbeiter und mich zu sichern, also irgendwie liquide zu bleiben. Wir wissen nicht, wie lange das alles dauern wird. Momentan prasselt es dazu von allen Seiten auf mich ein: Jeder informiert einen und bietet irgendeine Hilfe an, vom Steuerbüro über die Kammern, Dienstleister, Firmen und Behörden. Aber überall sind irgendwelche Kleinigkeiten gefordert. Hier eine genaue Erklärung, da ein weiteres Formular, dort wird ein bestimmter Nachweis gewünscht. Jeder will unbürokratisch sein, und doch läppert sich das schließlich zu einem großen Berg Papierkrieg zusammen.

Das beste an diesem Samstag war eigentlich das Gespräch heute früh mit den Mitarbeitern. Wir haben gemeinsam überlegt, wie wir da durchkommen, was noch geht. Wie können wir das Geschäft am Leben erhalten? Und die hatten tolle Ideen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann fällt einem wieder ein, warum man hier zusammensitzt und denkt: Ich möchte jetzt eigentlich nicht in meiner Haut stecken. Aber da komme ich nun nicht raus. Es ist im Moment ein ziemliches Hin und Her zwischen Hoffen und Bangen.

Aufgezeichnet von Timo Thalmann