340 Punkte strich Michael Schulte beim diesjährigen ESC ein; das bedeutete Platz 4 für den Norddeutschen. Mit "You Let Me Walk Alone" sang er sich in die Herzen Europas. Doch seine Karriere begann weniger glamourös: Als Cover-Künstler bei YouTube sammelte er Klicks, die heute in zweistelliger Millionenhöhe rangieren. Daraufhin entdeckte ihn der Ire Rea Garvey und lud ihn zu einem gemeinsamen Auftritt ein. Doch seine Reise mit dem Rocker war noch nicht zu Ende: Im Rahmen der Castingshow "The Voice Of Germany" kam der Lockenkopf in Garveys Team und erreichte das Finale. Später schrieben sie zusammen die Song "Carry Me Home", der auf Anhieb in die Charts einstieg. Nachdem Schulte daraufhin der ganz große Erfolg verwehrt blieb, schaffte er mit seiner guten Platzierung beim ESC den Durchbruch - eines, wenn nicht sogar das Highlight des Donnerstags auf der Breminale.

Wer dem gefühlvollen ESC-Vierten zuhören will, sollte ab 19.30 Uhr im Bremen Vier Zelt sein.