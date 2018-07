Foto: fr





Es darf geklatscht, getanzt und gesungen werden, wenn die drei Musiker der Berliner Band Raketen Erna am Freitag um 15 Uhr die Luftschloss-Bühne rocken. Sie singen von Erdbeerprinzessinnen, deren Pups nach Erdbeere riecht, von Fischmädchen, die Fischstäbchen lieben, von Superhelden, Raketen und so vielem mehr. Und das in einer Mischung aus Rock, Folk, Blues und Rap. Ihre Texte erzählen Geschichten, die tiefsinnig, ehrlich, humorvoll und bewegend sind. Es geht um das Anderssein, um Träume und um eine friedliche, bunte Welt. Die Botschaft über allem: „Du kannst sein, was du willst, wenn du liebst, was du tust“. Wenn das Trio auf der Bühne seine Lieder, mit zum Teil Berliner Akzent, zum besten gibt, dann wippen die Kinder hin und her, klatschen im Takt und singen lautstark mit. Ein so aktives Publikum haben die Musiker besonders gern. Also, schon mal die Stimmen ölen und später fleißig mitgemacht. Das wird ein Spaß. Ganz sicher, denn dafür sind Raketen Erna bekannt und beliebt.