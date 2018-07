Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bilder Die Breminale am Mittwoch

Was für ein Start in die Breminale: Bei hochsommerlichen Temperaturen kamen am Mittwochabend Tausende Besucher an den Osterdeich. Ob bei Konzerten, einem kalten Getränk oder was zu Essen - bei strahlendem Sonnenschein boten sich viele Möglichkeiten. Sehen Sie hier die Bilder vom ersten Tag.