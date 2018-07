Foto: breminale-festival.de





Die vier Amerikaner "King Of The Tramps" mischen Blues, Roots und Country Rock. Ihre Balladen zum Mitsingen versetzen die Hörenden in die Mitte der 1970er Jahre zurück. Allerdings reduzieren sich die Herren aus Iowa nicht auf Liebeslieder, sondern besingen auch ernstere Themen wie den Klimawandel, die Rolle des Geldes in Politik, Krieg und die Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten. Dieses Jahr soll ihr fünftes Album veröffentlicht werden.

"King of the Tramps" spielen ab 23 Uhr im Bremen Eins-Zelt.