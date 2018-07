Foto: The Ruffcats





Seit mehr als zehn Jahren machen "The Ruffcats" schon zusammen Musik. Die Berliner beschreiben ihren Stil als eine Mixtur aus Soul, Funk, Hip Hop und Reggae. Die acht Männer haben eine lange Liste an Koproduktionen aufzuweisen; darunter sind unter anderem Songs mit dem Soul-Sänger Flo Mega, dem Rapper Samy Deluxe und der ersten "The Voice Of Germany"-Gewinnerin Ivy Quainoo. Nach einer langen Schaffenspause erobern "The Ruffcats" seit Anfang des Jahres wieder die Bühnen des Landes.

Die "Ruffcats" spielen ab 21.30 Uhr beim Flut.