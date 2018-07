Foto: breminale-festival.de





Benni und Severin nennen sich als Duo "Kids of Adelaide". Zu Anfang beschallten sie die Fußgängerzonen der Republik. Einige Jahre später spielten sie mehr und mehr ausverkaufte Konzerte. Im August bringt das Alternative-Folk Indie-Duo sein neues Album "Into The Less" heraus.

Die "Kids of Adelaide" treten ab 20.30 Uhr auf der Bremen Zwei-Bühne auf.