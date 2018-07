Viel deutsche Musik erwartet die Breminale-Besucher am Wochenende. Unsere Bildergalerie stellt alle Künstler und Bands vor, die am Sonnabend auf der Breminale zu Gast sind.

Unter anderem gibt es Deutsch-Rap von "Wilson & Jeffrey", Pop-Rock von "Lenna" und Plattdeutschen Rap von "De fofftig penns". Letztere werden vor ihrem Auftritt zu Gast beim WESER-KURIER-Talk sein.

Die seit 40 Jahren bestehende Band "The Magic Of Santana" sowie viele Newcomer vor allem aus der DJ-Szene sorgen ebenfalls am ersten Wochenende-Tag für Stimmung am Osterdeich.