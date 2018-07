Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hitze, Musik und viele Besucher Dreimal ist Bremer Recht - Der Freitag auf der Breminale in Bildern

34 Grad Celsius und Sonne satt: Am Osterdeich ließen sich die Besucher die Lust an der Breminale auch am dritten Tag durch die Sommerhitze nicht verderben. Hier Bilder.