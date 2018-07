Was für ein Wetter zur Breminale! Bereits am ersten Tag war beim Festival am Deich kaum ein Durchkommen. Tausende Bremer genossen bei bester Stimmung die Eröffnung samt abwechslungsreichem Line-up, kulturellem Rahmenprogramm und kulinarischer Köstlichkeiten (Sehen Sie hier auch unseren großen Budentest).