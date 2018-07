Die Auswahl fällt wirklich schwer bei all den Essensbuden auf der Breminale. Daher testen wir für Sie jeden Tag zwei Angebote - ein vegetarisches/veganes Gericht und eines mit Fleisch oder Fisch.

Was ist drin, wie war der Service, was kostet es und natürlich: Hat es geschmeckt? Wir haben nicht den Anspruch, alle Buden zu testen. Wir picken uns heraus, worauf wir Hunger haben, was spannend und exotisch aussieht und versuchen dabei, für jeden Geschmack etwa zu testen. Guten Appetit!

(Diese Galerie wird fortlaufend ergänzt.)

