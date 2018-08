Nicht nur am Weserufer haben sich ungeduldige Breminale-Gänger erleichtert. Die Nebenstraßen und Vorgärten am Osterdeich waren auch im diesem Jahr offenbar wieder von Wildpinklern betroffen. (Dennis Ritter)

Mehrere Anwohner des Osterdeichs haben sich im Nachgang der Breminale über das Sanitärkonzept des Umsonst-und-draußen-Festivals geärgert. In Leserbriefen beschwerten sich zwei Leserinnen vor allem über die Versorgung mit Toiletten. „Die Toilettensituation – kostenpflichtig und viel zu wenige – war katastrophal“, schrieb etwa Laura Adamietz. Viele Gäste hätten sich zwischen parkenden Autos und in den Nebenstraßen des Osterdeichs erleichtert – zum Leidwesen der Anwohner. Ähnliches hat offenbar auch Iris Schröder erlebt: „Dass nur in äußerst unzureichender Zahl Toiletten aufgestellt wurden, ist eine Zumutung für die Anwohner“, teilte sie mit. Und erst am Freitag schrieb Gerhild Lemke, dass es aus seiner Erfahrung heraus auch anders gehe: Schwer beeindruckt habe ihn die hohe Zahl kostenfreier Toiletten beim Hafenfest in Stettin.

Boris Barloschky, der in diesem Jahr die technische Leitung der Breminale übernommen hat, hält dagegen: „Wir hatten nicht das Gefühl, dass es einen Mangel an Toiletten gab“, sagt er. Am Deich hätten vier Sanitärstationen gestanden mit jeweils 32 Toiletten und zehn Metern Urinalrinne, zählt er auf. Hinter der Kunsthalle habe es zudem zwei Toilettenwagen mit jeweils mehreren Einheiten gegeben. „Unserem Gefühl nach gab es in diesem Jahr sogar relativ wenig Wildpinkler.“ In den Seitenstraßen habe es in den vergangenen Jahren schon schlimmer gestunken.

"Das ist eine Zumutung für die Anwohner"

Zugleich zeigt er Verständnis für die Kritik. „Es ist ein Elend. Wäre ich ein Anwohner, würde ich mich genauso aufregen, wenn mir jemand in den Garten pinkelt.“ Er betont, dass das Breminale-Team alles versuche, um das Wildpinkeln einzudämmen. Allerdings könnten die Veranstalter es nicht vollständig verhindern – wahrscheinlich gebe es das Problem an jedem Wochenende, an dem viel am Deich los ist. „Wir haben es nicht in den Händen, was die Leute machen, wenn sie das Gelände verlassen“, sagt er. Die Veranstalter hätten zudem größere Probleme als die „Toilettenfrage“.

Den Vorwurf, dass die Toiletten zu teuer seien, weist er zurück. „Dass die Toiletten Geld kosten, ist dem Umstand geschuldet, dass die Breminale ein Umsonst-und-draußen-Event ist.“ Saubere und gepflegte Anlagen würden viel Arbeitskraft kosten. „Es stinkt nicht, es gibt fließend Wasser, viele Besucher waren begeistert – das ist ein echter Mehrwert und dann gibt man eben seinen Obolus.“ Zudem seien die 50 Cent eine freiwillige Abgabe: „Wer zu uns kommt und dringend muss, aber kein Geld dabei hat, wird nicht abgewiesen“, sagt Barloschky.

Am späten Sonnabend – so viel steht fest – versagte das Sanitärkonzept am Deich allerdings zeitweise: Die Schlangen vor den Toiletten wurden lang und länger. Irgendwann musste eine Station für sanitäre Vorrichtungen auf dem Osterdeich in Höhe des Bremen-Vier-Zeltes sogar ganz geschlossen werden. Viele männliche Gäste wichen auf das Ufergelände aus. Auch die anliegenden Wohnhausgebiete dürften Einiges abbekommen haben. Der Wasserdruck der Station sei ausgefallen, erklärt Barloschky den Defekt. Trotz nächtlicher Hilfe vom Wasseranbieter Hansewasser hätten die Veranstalter die Station nicht mehr zum Laufen bekommen. „Das tut uns leid, denn wir wissen, dass Leute, die auf Toilette wollen, nicht immer geduldig sind.“

"Wir haben es nicht in den Händen, was die Leute machen"