Die Breminale kriegt neue Bands dazu. (Andreas Kupisz)

Nachdem bereits Künstler wie der Berliner DJ und Produzent Thomas Schumacher, der ESC-Viertplatzierte Michael Schulte und die Bremer Platt-Rappern De Foftig Penns als Acts für die diesjährige Breminale bestätigt wurden, soll nun auch das weitere Line-Up feststehen.

Laut HB-People sind mittlerweile weitere Bands bestätigt. Fans von Indie-Musik und alle, die gerne neue Künstler für sich entdecken, kommen auf ihre Kosten.

Einen Rock-Mix präsentiert Berlin Syndrome aus Magdeburg und die Gruppe Polar Circles aus der Schweiz bringt Indie-Rock auf die Bühne. Am 29. Juli ist der Auftritt von Soft Grid aus Berlin.

Außerdem hat die Band Rikas verraten, dass sie am 28. Juli auf der Flut-Bühne auftreten wird. Dort wird ebenfalls die Noise-Rock-Band DŸSE spielen. Diese bringen nicht nur ihr neues Album „Bonzengulasch“ mit, sondern waren bereits Vorgruppe der Beatsteaks und von Die Ärzte.

Bremer Rockabilly mit langer Tradition gibt es am 26. Juli im Wohnzimmer-Zelt von Rumble on the Beach.

Natürlich finden auch verschiedene lokale Künstler ihren Weg auf die Bühnen des Kulturfestivals. Die Gruppe Faakmarwin spielt Rap-Rock, Folk gibt es von Someday Jacob und Rave-Punk wird von Alltag mitgebracht.

Am Sonntag, den 29. Juli findet außerdem das Halbfinale des Musikwettbewerbs „Live in Bremen“ auf der Breminale statt. Dort spielen zehn Bands und Solisten um den Finaleinzug. (sbb)