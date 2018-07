Momente wie diesen suchen wir in Form von Fotos und Videos. (Pascal Faltermann)

Ob der springende Musiker im Zirkuszelt, die stimmungsvollen Lampions zwischen den Bäumen der Bremer Wallanlagen oder ihr beim Tanzen unter freiem Himmel: Wir suchen Videos und Fotos eurer schönsten Momente auf der Breminale.

Eine Auswahl aus allen Einsendungen werden wir in unserem Aftermovie, auf unserer Homepage beziehungsweise unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichen. Schickt eure Aufnahmen dafür bis Sonntag, 0 Uhr, per Whatsapp-Nachricht an folgende Nummer: 01579 23 50 476. (var)