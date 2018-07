Friedlich Feiernde: Die Polizei Bremen hat bislang nur wenig Delikte registriert. (Shirin Abedi)

Die Breminale geht in den Endspurt, die Polizei Bremen zieht eine erste Bilanz. Bisher sei es freidlich gewesen, teilen die Beamten mit. Es seien bis Sonntagmorgen nur wenige Diebstahl- sowie Körperverletzungsdelikte und keine Sexualdelikte registriert worden. In zehn Fällen wurde gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.

Abgesehen davon mussten die Polizisten mehrfach nach vermissten Kindern suchen, die inzwischen alle wieder bei ihren Familien sind, und Festivalbesucher daran erinnern, dass das Baden in der Weser in Höhe der Breminale aufgrund der starken Strömung und des Schiffsverkehrs verboten ist. Viele von ihnen hatten bei der Hitze Abkühlung im Fluss gesucht.

Mehr zum Thema Infos zu Acts, Wetter und Stimmung Liveblog zur Breminale 2018: Supermarkt statt Deichbankett Die Breminale 2018 geht in den Endspurt. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Nachwuchsbands. ... mehr »

Wegen der sommerlichen Temperaturen hatten die Sanitäter auf dem Festivalgelände am Osterdeich gut zu tun: Viele Besucher erlitten Kreislaufprobleme, andere traten in Glasscherben oder mussten wegen Insektenstichen versorgt werden. Auch an diesem Sonntag wird es noch einmal heiß. Es empfiehlt sich daher, viel Wasser zu trinken. Tipps gegen die Hitze geben wir in dieser Fotostrecke, die genaue Wetterprognose haben wir hier aufgeschrieben. (var)