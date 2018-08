200.000 Besucher, beste Stimmung und herrliches Wetter - die Breminale konnte Ende Juli gewaltig punkten. Und das nicht nur bei Besuchern, sondern auch bei der Politik. Aus einer Vorlage des Kulturressorts für die Kulturdeputation am kommenden Dienstag geht hervor, dass der zuständige Fachausschuss mit der 31. Auflage des Festivals am Osterdeich sehr zufrieden ist. "Der Veranstalter hat im Wesentlichen in Kontinuität der vergangenen Jahre ein kulturell anspruchsvolles Programm geboten, aber auch Neuerungen auf der Wiese in den Wallanlagen oder in Form der „StrandBühne“ des Kulturzentrums Lagerhaus eingeführt", heißt es in dem Schreiben. Beim Kinder- und Jugendprogramm sowie den organisatorischen Rahmenbedingung habe der Veranstalter das hohe Niveau der Vorjahre nochmals gesteigert.

Aber auch Probleme sind dokumentiert. Im Nachgang der Breminale hatten sich Anwohner darüber beschwert, dass das Toilettenkonzept nicht aufgegangen sei. Es habe zu wenige und zu teure Toiletten gegeben, klagten die Anwohner. Die Folge: Besucher der Breminale erleichterten sich zwischen geparkten Autos oder in den Nebenstraßen des Osterdeichs. "Entsprechende Lösungen für die Zukunft werden dazu erarbeitet", heißt es in der Vorlage.

Mit der guten Bewertung im Rücken könnte "Concept Bureau UG" auch im kommenden Jahr der Veranstalter der Breminale werden. Das schlägt zumindest das Kulturressort in der Vorlage vor. Die Kulturdeputation wird darüber am kommenden Dienstag entscheiden, ebenso über die Frage, ob die Breminale ab dem Jahr 2020 öffentlich ausgeschrieben werden soll. (sei)

